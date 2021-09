Cote d'Ivoire: Amadou Coulibaly, ministre de la communication - "lLaccès à l'information est importante mais, tout ne doit pas être dit à un certain moment"

Dernère publication 29/09/2021 à 01:30 min

La 6è édition de la journée internationale de l'accès universel à l'information a été organisée en Côte d'Ivoire, le mardi 28 septembre 2021 à l'auditorium de la Primature à Abidjan-Plateau par la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (Caidp) en collaboration avec l'Unesco en présence du ministre de la Communication, des Medias et de la Francophonie par ailleurs, Porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly qui a dit que l'accès à l'information est importante mais, tout ne doit pas être dit à un certain moment.

«L'accès à l'information est importante mais, tout ne doit pas être dit à un certain moment. L'accès à l'information garantit les autres droits et fait reculer l'obscurantisme », a dit Amadou Coulibaly, ministre. Selon lui, cette journée dont le thème est " l'Accès à l'information et Migration" vient amener les citoyens et les décideurs à reconnaître l'accès à l'information. Le ministre a souligné que les jeunes qui vont en migration s'autofinancent à hauteur de 1,5 à 5 millions de francs et pourtant, cette somme peut leur permettre d'entreprendre une activité génératrice, sur place en Côte d'Ivoire. Kebé Yacouba, président de la Caidp, pour sa part, a indiqué que le libre accès des populations à l'information publique est un indicateur et permet aux citoyens de se forger leur propre opinion. Le président a révélé qu'en 6 ans, la Caidp a fourni 5 rapports annuels.

Anne Lemaistre, Chef du Bureau de l'Unesco à Abidjan a dit que le 28 septembre de chaque année, a été proclamé par son institution " journée internationale de l'accès universel à l'information". Elle a ajouté que l'Unesco est convaincue que l'accès à l'information est un des piliers de la démocratie. Cette année, le Prix-Caidp est revenu conjointement à deux ministères (ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant) et vient au 3è rang, le ministère de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel. Séance tenante, une conférence sur le thème "l' Accès à l'information et Migration" a été dite par Issiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. L'occasion a été belle pour le Réseau des journalistes pour l'Accès à l'Information d'intérêt Public en Côte d'Ivoire (REJAIP-CI) pour rendre publics les noms de ses lauréats 2020 pour les Prix-Caidp. C'est Fousseny Touré de "Le Patriote" qui en est le grand vainqueur suivi respectivement de Seriba Koné du site " Le Point sur" et de Traoré Tié de "Nci".