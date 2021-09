Maroc: Les relations maroco-mauritaniennes, distinguées et en constante évolution (Ould Cheikh Ahmed)

Rabat — Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'étranger, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a mis en avant, mardi à Rabat, les relations "distinguées et en constante évolution" liant le Maroc et la Mauritanie.

"Les relations bilatérales sont distinguées et en constante évolution, et il existe une coopération qualitative dans divers domaines" entre les deux pays, a souligné M. Ould Cheikh Ahmed lors d'une conférence de presse, à l'issue de ses entretiens avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, ajoutant que "les différents départements gouvernementaux échangent des visites et coordonnent en permanence entre eux".

Il a souligné que sa visite au Maroc s'inscrit dans le cadre des consultations politiques, des échanges et de la communication continus entre le Maroc et la Mauritanie, deux pays liés par des relations historiques étroites, soulignant le souci des chefs d'État des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouni, de les consolider et de les renforcer davantage.

Le ministre a rappelé, dans ce cadre, que le Maroc abrite une importante diaspora mauritanienne de plus de 10.000 ressortissants et que le nombre des étudiants mauritaniens au Maroc augmente régulièrement pour atteindre plus de 3.000 actuellement.

M. Ould Cheikh Ahmed a, par ailleurs, indiqué que les préparatifs sont en cours pour la tenue de la 8ème Haute Commission mixte maroco-mautitanienne, soulignant que tous ces indicateurs traduisent la qualité et le niveau des relations bilatérales.

Il a souligné que de par sa portée symbolique, la pose de la première pierre de la construction du nouveau siège de l'ambassade de Mauritanie au Maroc au centre de la capitale Rabat traduit la force des relations maroco-mauritaniennes.