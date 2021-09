Afrique: 5G, Cloud, Intelligence artificielle... - Les perspectives de Huawei dans une Afrique post Covid-19

Des infrastructures à l'agriculture intelligente en passant par la décarbonisation, un vaste ensemble de thématiques ont été abordées lors d'une visioconférence sur les économies africaines suite à la pandémie de la Covid-19, par Karl Song, Vice-président Corporate Communications de Huawei. C'était en marge du concours Huawei Connect 2021.

A l'occasion, M. Song a présenté les perspectives de Groupe dans le monde et en Afrique. Karl Song a entre autres indiqué que Huawei continuera à travailler « main dans la main avec les secteurs publics et privés, dans l'optique de doter l'Afrique des moyens technologiques - 5G, Cloud, IA - qui mèneront le continent vers le développement ». En ce qui concerne la formation de talents locaux, Huawei a annoncé un nouvel investissement de 150 millions Usd dans des programmes inédits, qui bénéficieront à1,5 million de personnes dans plus de 150 pays - parmi lesquels de nombreuses nations africaines.

En matière d'efficacité énergétique, la compagnie a justifié le regain d'investissement qui y sera consacré par la nécessité de concilier croissance économique et protection de l'environnement.

« Nous pensons que l'économie numérique doit être une économie verte. Les Tic peuvent jouer un rôle très important en ce sens [... ] C'est pourquoi les produits de Huawei seront 2,7 fois plus efficaces sur le plan énergétique d'ici 2025 qu'en 2019 », a expliqué Karl Song. Enfin, le Vice-président Corporate Communications du groupe a tenu à rappeler l'engagement de Huawei sur le continent : « Nous sommes présents en Afrique depuis plus de 20 ans, et nous nous sommes engagés à promouvoir le développement des communautés locales. Nous avons contribué à améliorer la connectivité dans 28 pays de la région Northern Africa, ce qui a profité à 630 millions de personnes. Huawei emploie désormais plus de 6 000 personnes dans cette même région Northern Africa, dont 81 % sont des employés locaux ».