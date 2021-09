Cote d'Ivoire: Un urologue au service de sa communauté

Pendant plusieurs années, Eddy Edmond Gowé a travaillé à l'étranger. Mais le jeune médecin est finalement rentré en Côte d'Ivoire pour exercer son métier et aider sa communauté.

Eddy Edmond Gowé, est chirurgien urologue et il est âgé de 41 ans. Après son baccalauréat obtenu en 1999, il s'est inscrit à l'école préparatoire des sciences de la santé à l'université Nangui Abrougoua, l'ancienne université Abobo-Adjamé. " J'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour un projet professionnel et assurer les soins de mes patients, mais aussi pour l'enseignement à l'université et faire de la recherche. L'urologie en Côte d'Ivoire en réalité n'est pas très bien développée " explique t-il.

Pendant plusieurs années Eddy Edmond Gowé a travaillé à l'étranger. " J'ai travaillé en Martinique en tant que médecin stagiaire associé faisant fonction d'interne dans le service d'urologie du centre hospitalier universitaire de Martinique pendant deux ans. En France, j'ai passé une année à l'issue de la préparation de mon diplôme de formation médicale spécialisé en urologie à l'université de Bourgogne-Comté à Dijon. Et j'ai effectué mon stage au centre hospitalier de Sens dans le département de l'Yonne " précise le jeune médecin.

Revenir pour former

Malgré un bon salaire et des conditions de vie agréables, Eddy Edmond Gowé a décidé de rentrer chez lui pour partager son expérience. Depuis son retour, Eddy Edmond a contribué à former huit nouveaux urologues.

"J'ai pensé qu'avec les compétences acquises, surtout en chirurgie endoscopique, il fallait me mettre au service de ma communauté, d'abord pour la formation des jeunes urologues et ensuite pour la santé de la population. Mon projet le plus important ce n'était pas l'aspect pécuniaire. Il fallait rentrer en Côte d'Ivoire, former les jeunes, c'était pour moi le plus important. Rester en dehors de mon pays, je pense que ce n'est pas rendre service à la population.

Pour une population estimée à plus de 26 millions d'habitants, vous imaginez un peu le ratio urologue par habitant, c'est très faible " explique t-il.

La Côte d'ivoire ne compte en effet que huit chirurgiens endoscopique et Eddy Edmond Gowé est le plus jeune d'entre eux. Il a aussi pu intégrer le cercle restreint de formateur au département de chirurgie en tant qu'enseignant chercheur et maître assistant à l'UFR des sciences médicales. Il compte aussi équiper dans les prochaines semaines, avec le concours de partenaires extérieurs, au moins un service d'urologie à l'intérieur du pays.