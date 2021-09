Afrique: Ligue des champions - Gueye, Haller, Mané et Salah buteurs

Soirée prolifique pour les Africains en Ligue des champions avec un doublé pour l'Egyptien Mohamed Salah et un but du Sénégalais Sadio Mané, lors de la large victoire 5-1 de Liverpool sur le terrain du FC Porto. Le Sénégalais Idrissa Gueye avec le PSG et l'Ivoirien Sébastien Haller avec l'Ajax Amsterdam ont également été buteurs, ce 28 septembre 2021.

GROUPE A

RB Leipzig (Allemagne) - FC Bruges (Belgique) 1-2

Le Franco-Congolais Christopher Nkunku est décidément en grande forme, avec son quatrième but en deux matches de Ligue des champions. L'attaquant a vu son duel face au portier adverse validé par la VAR, malgré un soupçon de hors-jeu. L'international espoirs tricolore aurait même se voir accorder un penalty, pour une faute du portier brugeois. Penalty qui aurait peut-être changé le résultat de la rencontre.

Toujours côté Leipzig, le Franco-Guinéen Mohamed Simakan était titulaire, tandis que le Malien Amadou Haidara est entré en jeu. Dans les rangs du FC Bruges, les défenseurs Stanley Nsoki (France/Congo-B) et Clinton Mata (Angola) étaient titulaires, tout comme le milieu offensif Kamal Sowah (Ghana).

Paris Saint-Germain (France) - Manchester City (Angleterre) 2-0

Le Sénégalais Idrissa Gueye a livré un match énorme face à Manchester City, ouvrant le score pour le PSG d'une frappe puissante. Le milieu de terrain aurait même dû voir Kevin De Bruyne exclu après que le Belge lui ait infligé une grosse semelle. Dans son couloir, le Marocain Achraf Hakimi a livré une prestation solide.

En revanche, l'Algérien Riyad Mahrez a traversé une rencontre sans réussite avec Manchester City.

GROUPE B

FC Porto (Portugal) - Liverpool (Angleterre) 1-5

Mohamed Salah a mis ses 30e et 31e buts en Ligue des champions, en profitant d'un ballon mal repoussé par le portier des Dragons, Diogo Costa, puis en l'ajustant d'un tir croisé. Le Sénégalais Sadio Mané n'a pas été en reste, même s'il n'a pas eu beaucoup d'efforts à fournir pour profiter d'un centre au deuxième poteau. Quant au Camerounais Joël Matip, il a finalement eu un match plutôt tranquille en défense avec Liverpool.

AC Milan (Italie) - Atletico de Madrid (Espagne) 1-2

L'affaire semblait bien partie pour l'AC Milan grâce à l'ouverture du score signée de l'attaquant portugais d'origine angolaise Rafael Leao (qui a aussi gratifié le public d'un retourné acrobatique sublime). Mais la suite de la rencontre a dégénéré pour le milieu de terrain algérien Ismael Bennacer, le défenseur franco-congolais Pierre Kalulu - entré en jeu tout comme le Sénégalais Fodé Ballo-Touré - et surtout l'Ivoirien Franck Kessié. Ce dernier a été exclu dès la 29e minute, laissant ses partenaires subir les assauts du Centrafricain Geoffrey Kondogbia et de ses partenaires Antoine Griezmann et Luis Suarez, buteurs en fin de partie.

GROUPE C

Ajax Amsterdam (Pays-Bas) - Besiktas (Turquie) 2-0

Peu après avoir offert (en vain) le deuxième but sur un plateau à Dusan Tadic, Sébastien Haller s'est chargé à la place du Serbe de doubler la mise. L'Ivoirien a poussé au fond des filets un ballon venu de la droite. C'est son cinquième but en deux matches de C1, après son incroyable quadruplé lors de la première journée. L'avant-centre a ainsi donné du mal au défenseur congolais Fabrice Nsakala. Le Marocain Noussair Mazraoui était également titulaire, côté Ajax.

Borussia Dortmund (Allemagne) - Sporting Lisbonne (Portugal) 1-0

Le défenseur marocain Zouhair Feddal et l'attaquant cap-verdien Jovane Cabral (entré en jeu) n'ont pu épargner une courte défaite au Sporting.

GROUPE D

Chakhtior Donetsk (Ukraine) - Inter Milan (Italie) 0-0

Verra-t-on Lassina Traoré à la Coupe d'Afrique des nations 2021, en janvier prochain ? Le Burkinabè a été victime d'une horrible blessure en début de rencontre. Le Néerlandais Denzel Dumfries est retombé sur sa jambe droite, qui a vrillé.

Real Madrid (Espagne) - Sheriff Tiraspol (Moldavie) 1-2

Incroyable performance pour le Malien Adama Traoré et le Ghanéen Edmund Addo qui se sont offerts le scalp du grand Real, à Santiago-Bernabeu qui plus est.