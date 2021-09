Sénégal: Me Sidiki Kaba, ministre des Forces armées - «La disparition du Joola, une tragédie vivace qui a secoué toute la nation»

Le 26 septembre 2002 vers 23 heures, le bateau « Le Joola » qui assurait la liaison maritime Dakar-Ziguinchor a sombré aux larges des côtes gambiennes. Près de 2000 personnes de douze nationalités différentes ont péri dans cet accident maritime. Dix-neuf ans après, le Sénégal se souvient de cette tragédie « vivace » qui, selon le ministre des Forces, Me Sidiki Kaba « a secoué toute la nation» bouleversant le quotidien de centaines de familles.

ZIGUINCHOR- 9h40 mn. Sous un soleil de plomb et devant l'embarcadère du port de Ziguinchor, tout le monde est debout. Dépêché à Ziguinchor par le Chef de l'État, Macky Sall pour présider la cérémonie de l'an 19 de l'anniversaire du bateau « Le Joola », le ministre des Forces armées avance vers deux militaires debout à l'extrême gauche du port. Ils lui tendent un bouquet de fleurs. A son tour, il le donne à trois éléments des sapeurs-pompiers.

A bord de leur petite chaloupe motorisée, ils se dirigent vers les profondeurs du fleuve Casamance où ce bouquet sera déposé en hommage des disparus. Invités, autorités administratives, gradés de l'armée et les familles des victimes ont les yeux rivés sur le fleuve Casamance. L'émotion était vive. Ainsi débute la journée de commémoration du 19e anniversaire du bateau « Le Joola ».

Selon le ministre des Forces armées, le Sénégal n'oubliera jamais ce chapitre douloureux de son histoire. « C'est avec une émotion indicible que je vous rejoins ce matin (dimanche) sur cette place, hautement mythique au nom du Président de la République, Macky Sall pour cet important devoir de mémoire que constitue la commémoration du 19e anniversaire du naufrage du bateau "Le Joola". Ce rituel devenu sacré dans l'agenda républicain marque une étape historique majeure pour la nation sénégalaise (... ).

La disparition du bateau le "Joola" est une tragédie vivace qui a secoué toute la nation sénégalaise et bouleversé le quotidien de centaines de familles. On se souvient encore et on se souviendra toujours de tous ces disparus », a dit Me Sidiki Kaba. Cette année, la commémoration de l'an 19 du bateau "Le Joola" est axée sous le thème : "Naufrage du Joola et gestion de la pandémie, l'irresponsabilité se poursuit". Une interprétation qui trouve toute sa pertinence, a affirmé le ministre des Forces armées. A son avis, ce thème invite à adopter « individuellement et collectivement des comportements citoyens afin de prévenir tout risque sanitaire et sécuritaire préjudiciable à notre survie... ».

Poursuivant, le ministre des Forces armées a dit toute sa fierté de constater l'effectivité de l'indemnisation des orphelins non déclarés pupilles de la nation intervenue le 22 septembre dernier. Pour lui, le Chef de l'État a ainsi répondu à une « doléance majeure » de l'Association nationale des familles des victimes et des rescapés du « Joola ». Outre cette mesure, Me Sidiki Kaba a rappelé le « soutien exceptionnel » du Chef de l'État pour l'entretien des cimetières à hauteur de 13 millions de F Cfa.

Le renflouement de l'épave, l'État y travaille

Pour les autres préoccupations soulevées par l'Association nationale des familles des victimes et rescapés du « Joola », notamment le renflouement de l'épave du « Joola », de la détermination des responsabilités juridiques et administratives du naufrage et du vote d'une loi instituant le 26 septembre, journée du souvenir des naufragés du « Joola », il a précisé que, le Gouvernement travaille à apporter des réponses « conformément aux dispositions réglementaires ». Cette année, le 19e anniversaire du bateau « Le Joola » a coïncidé avec le grand Magal de Touba.

A cette occasion, Me Sidiki Kaba a demandé à tous de prier le Tout-puissant Allah d'accueillir en son paradis céleste tous les disparus. Du haut de la tribune de l'esplanade du port de Ziguinchor, le ministre des Forces armées a tenu à rendre un vibrant hommage au défunt maire de Dalifort et président du Collectif de coordination des familles des victimes, Idrissa Diallo rappelé à Dieu au mois de décembre 2020. Prenant la parole, le maire de la ville de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé a rappelé que la commune qu'il dirige depuis 2009 a payé un lourd tribut lors de cette tragédie. A elle seule, la ville de Ziguinchor a perdu 971 personnes.

C'est pourquoi, il a invité l'État du Sénégal à renflouer l'épave pour permettre à des milliers de familles qui ont perdu des proches et aux « enfants traumatisés à jamais » de faire le deuil. Une requête confortée par le président de l'Association nationale des familles des victimes et des rescapés. D'après Babacar Ba, il n'existe pas un cimetière marin. Aussi, a-t-il rappelé que, renflouer l'épave du « Joola » permettait aux orphelins qui « n'ont pas eu la chance de grandir aux côtés de leurs parents de changer le deuil en allégresse».

La construction du mémorial, un projet qui avance à grands pas

Après la cérémonie officielle, les autorités ont organisé une visite au niveau du site qui va abriter le mémorial du bateau « Le Joola ». Sur place, Me Sidiki Kaba s'est félicité de l'avancement des travaux. Il a également précisé que, ce mémorial une fois réalisé, va marquer un lien « très fort » entre l'État et les disparus.

«Ce site est très important. D'ailleurs, le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop ici présent, s'investit pour la réalisation de cette œuvre assez importante qui va marquer de façon définitive, dans le temps, le lien entre les disparus et la nation sénégalaise. Je voudrais pouvoir vous dire que la visite nous rassure», a soutenu Me Kaba, soulignant l'importance de réaliser cette œuvre gigantesque d'ici à la célébration du vingtième anniversaire du naufrage du « Joola ».

De plus a-t-il indiqué, l'unique préoccupation de l'État du Sénégal, « c'est de faire en sorte que l'année prochaine, si Dieu le veut, que la célébration du vingtième anniversaire puisse se faire dans ce cadre avec les quatre étages surplombant la ville de Ziguinchor montrant aussi à la face du monde que la nation sénégalaise n'a pas oublié cette tragédie».

Casamance, l'heure du désenclavement intégral

Sur un autre registre, Me Sidiki Kaba a mis à profit cette journée commémorative pour annoncer la poursuite des travaux de la boucle des Kalounayes, de la boucle du Fogny mais aussi et surtout de la reconstruction de l'aéroport de Ziguinchor et la réhabilitation de celui du Cap Skirring « pour faire de la région un hub aéroportuaire sous régional ».

De plus, l'ancien ministre des Affaires étrangères a fait savoir à l'assistance que, désenclaver toute la Casamance naturelle est le vœu le plus cher du Chef de l'État, Macky Sall. A cet effet, il s'est réjoui du « bon » niveau d'exécution de tous les projets et programmes structurants de l'État (le Puma, le Pudc, le Prodac, Ppdc, Pndl, Paepca, Proval-Cv etc.), en cours dans cette partie Sud du pays pour « un désenclavement total de la Casamance ».

Pour lui, ces actions ciblées de l'État « ont véritablement contribué à améliorer les conditions de vie des populations de la Casamance, notamment celles des femmes, principalement dans les zones antérieurement marquées par l'insécurité comme celles des Palmiers, de Boutoupa Camaracounda et de Bissine ».

Dans ces localités, a-t-il rappelé, l'État a fini de rétablir la sécurité et réaliser « d'importantes infrastructures sociales et scolaires de base pour assister durablement les populations déplacées de retour chez elles ». Ces efforts « inlassables » de l'État a-t-il précisé, seront poursuivis par le Gouvernement pour booster le développement économique de la région naturelle de Casamance.