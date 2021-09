Angola: La Sonangol met fin à la réception des propositions d'achat partiel des actions dans les blocs pétroliers

Luanda — La phase de dépôt des propositions pour le processus de cession partielle des intérêts de Sonangol dans les Blocs 3/05, 4/05, 5/6, 15/06, 18, 23, 27 et 31 s'est achevée le 23 septembre, a informé, ce lundi, la compagnie pétrolière angolaise.

Selon un communiqué auquel l'ANGOP a eu accès, la phase d'évaluation des propositions soumises par les parties intéressées prendra fin le 6 octobre de l'année en cours.

A la fin de cette étape, Sonangol publiera les résultats, puis entre le 7 octobre et 8 novembre, débutera le processus de négociation avec les sociétés autorisées pour la signature des contrats d'achat et de vente des blocs susmentionnés.

Ce processus de cession partielle des actions de Sonangol détenues dans ces huit blocs pétroliers a débuté en juin, visant à réévaluer le portefeuille d'investissements, s'assurer du respect et de la mise en œuvre de la stratégie d'exploration et de production de la compagnie pétrolière, passant de deux à 10 % d'ici 2027.

Il s'agit de participations détenues dans des blocs offshore et on shore, majoritairement en production, et d'autres en exploration et développement, dont le bloc 03/05, où Sonangol prévoit de vendre entre 15 et 20%, un pourcentage égal pour les blocs 4/05, 5/06 avec 30 à 65%, et 15/06 avec une vente jusqu'à 10%.