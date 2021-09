Maroc: Nasser Bourita devant l'AG de l'ONU

Scrutin du 8 septembre, lutte antiterroriste, vaccination, crise libyenne, cause palestinienne... , tels sont les points abordés par le chef de la diplomatie marocaine

La participation massive de la population du Sahara marocain aux élections du 8 septembre confirme son attachement à l'unité territoriale du Royaume et son plein engagement en faveur de la mise en œuvre du nouveau modèle du développement dans les provinces du Sud, a affirmé, lundi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Cette adhésion "reflète indéniablement la volonté de la population des provinces du Sud à s'engager entièrement et avec efficacité" dans la mise en œuvre du projet de développement durable lancé par S.M le Roi Mohammed VI en 2015, a souligné le ministre, en visioconférence, dans le discours du Maroc lors du Débat de haut niveau de la 76èAssemblée générale des Nations Unies.

M. Bourita a indiqué, dans ce sens, que l'opération de vote dans le Sahara marocain, à l'instar des autres régions du Maroc, s'est déroulée dans un climat de mobilisation et conformément aux normes démocratiques internationales, confirmant ainsi que les populations dans les provinces du sud du Maroc vivent dans la quiétude et la sérénité et participent pleinement au développement socio-économique de la région, ainsi qu'à la vie politique. En témoigne le taux de participation dans les Provinces du sud du Royaume, le plus élevé au niveau national, qui a atteint les 63%, a-t-il précisé. M.Bourita a, de même, fait part de la préoccupation du Maroc quant à la situation humanitaire tragique des populations des camps de Tindouf, où le pays hôte, l'Algérie, a cédé ses responsabilités à un groupe armé séparatiste, en violation flagrante des principes du droit international humanitaire.

A cette occasion, le ministre a appelé la communauté internationale à agir afin d'amener l'Algérie à respecter ses engagements en vertu des conventions internationales, notamment en permettant au Haut commissariat aux réfugiés de procéder à l'enregistrement et au recensement de ces populations conformément aux demandes successives du Conseil de sécurité. Par ailleurs, Nasser Bourita a mis en avant le rôle pionnier du Maroc en matière d'immigration, de lutte antiterroriste, de maintien de la paix et d'action climatique.

Le Maroc poursuit avec détermination la mise en œuvre de sa stratégie nationale pionnière d'immigration et d'asile, conformément à la vision éclairée de S.M le Roi pour une gouvernance humaine, responsable et solidaire des questions migratoires, a affirmé M. Bourita. Il a dans ce sens rappelé que S.M le Roi Mohammed VI a été désigné champion de l'Union africaine sur la question migratoire, relevant que le Maroc a également accueilli à Marrakech en décembre 2018 la conférence d'adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le ministre a relevé que l'adhésion du Maroc aux efforts de lutte contre le terrorisme, parallèlement à son engagement constant dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF), a été couronnée par l'inauguration à Rabat du Bureau du Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique (ONUCT).

Dans son intervention, M.Bourita a fait part aussi de l'enjeu de la vaccination contre le nouveau coronavirus qui représente une opportunité pour donner un nouvel élan au multilatéralisme dans le monde. Mettant en avant l'effort colossal consenti par les scientifiques et les chercheurs pour développer des vaccins sûrs et efficaces, le ministre a insisté que l'objectif ultime est de garantir l'accès universel au vaccin en tant que "bien commun de l'humanité", et d'assurer sa répartition équitable entre l'ensemble des pays du monde.

La répartition équitable du vaccin dépasse en effet le "devoir éthique" et constitue l'une des exigences de la "sécurité collective" sur laquelle est fondée l'organisation multilatérale, a-t-il indiqué, avertissant que le manque de vaccins dans une région du monde constitue un foyer temporaire annonciateur d'une rechute épidémiologique à grande échelle. Nasser Bourita a souligné, également, que le Maroc poursuivra ses efforts pour une solution pacifique en Libye et pour une paix juste, globale et pérenne au Moyen-Orient. Mu par l'histoire, la communauté de destin et la dynamique créée par l'Accord politique de Skhirat, le Royaume poursuivra ses efforts en vue d'une solution pacifique à la crise en Libye, a affirmé M. Bourita.

Il a également relevé que conformément aux Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI, le Maroc se tiendra toujours du côté des institutions légitimes libyennes et soutiendra les efforts internationaux visant à trouver une solution à la crise dans ce pays maghrébin dans le cadre de ce qui a été convenu entre les différentes parties libyennes, ajoutant que le Royaume demeure convaincu que le règlement de la crise en Libye ne peut se faire que parles Libyens eux-mêmes, loin des interventions et agendas extérieurs.

Par ailleurs, il a insisté que le Maroc, à la faveur d'un engagement fort et continu en soutien à la paix au Moyen Orient, place la question palestinienne et la ville sainte d'Al-Qods à la tête de ses priorités et ce, au même rang que la question de son intégrité territoriale. Le Royaume aspire à une paix juste, globale et durable au Moyen Orient, qui conduit à la création d'un Etat palestinien sur son territoire national à l'intérieur des frontières de juin 1967 avec Al-Qods-Est comme capitale, vivant en paix et en sécurité, côte à côte avec l'Etat d'Israël, a poursuivi M. Bourita.