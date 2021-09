Cote d'Ivoire: Emploi-jeunes - Le ministre Adama Kamara lance le projet "Digital Handibusiness"

En vue de contribuer à l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, la Fondation Mtn-ci a procédé, en collaboration avec la marie de Cocody, au lancement de la première édition du projet « digital Handibusiness », un projet de création d'emplois en faveur des jeunes en situation de handicap. C'était le mardi 28 septembre 2021, à la mairie de Cocody.

Une table, une chaise, un parasol, une chasuble, des tee-shirts, un sac et un téléphone et une puce avec des unités d'une valeur de 500 000 FCfa ont été offerts à chacun des 10 récipiendaires dans le cadre de ce projet-pilote.

A travers ce projet, la fondation s'engage à offrir aux jeunes en situation de handicap et qui constituent un taux de chômage particulièrement élevé, les mêmes opportunités d'accès à l'emploi que les autres jeunes de leur génération.

« Pour ces jeunes en situation de handicap, l'auto-emploi se présente comme une véritable alternative pour une insertion socioprofessionnelle. Ce projet "Digital business" contribue non seulement à apporter des réponses concrètes aux questions liées au chômage et à l'insertion de personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout leur permettra de profiter pleinement des bienfaits d'un monde moderne interconnecté », a affirmé Naténin Coulibaly, secrétaire exécutive de Mtn-ci.

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, s'est félicité de ce projet qui vise à créer des activités pour les personnes en situation de handicap de la commune. C'est à juste titre qu'il a rendu un hommage à la fondation qui a mis en place ce projet.

Selon lui, l'insertion professionnelle et la promotion des droits des personnes en situation de handicap demeurent des éléments essentiels de la politique sociale du Président Alassane Ouattara. C'est pourquoi le gouvernement a fait de cela un axe majeur (pilier 4) de son plan d'actions en l'inscrivant dans le Plan national de développement (Pnd) 2021-2025.

« Il s'agit pour le gouvernement de donner un contenu éclairé à la politique du Président de la République qui est de bâtir une Côte d'Ivoire solidaire dans laquelle chaque Ivoirien est au cœur de l'action de l'Etat. A ce titre, nous sommes heureux de ce projet qui permettra de lutter contre l'exclusion des personnes en situation de handicap et d'accroître leur participation active à la vie et à la croissance économique du pays », a-t-il dit. Avant de souhaiter que cette action fasse tache d'huile. Aussi a-t-il exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce don pour permettre son extension à d'autres personnes en vue d'une société plus inclusive.

Au nom des populations de Cocody, le maire Jean-Marc Yacé a salué l'initiative de la société de téléphonie mobile qui permet d'offrir du travail à ces jeunes en situation de vulnérabilité, en leur permettant de pouvoir s'assumer et savoir qu'ils sont eux aussi utiles à la société. « Cela témoigne de l'intérêt que vous portez aux personnes en situation de handicap », a-t-il souligné.

Un projet similaire est prévu dans la commune de Yopougon.