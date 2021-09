Madagascar: Football / Poule des As - Quatre ligues au rendez-vous

Après la phase des éliminatoires, place à la Poules des AS.

La Poule des As, l'épreuve destinée à connaître le champion de Madagascar de la deuxième division nationale ainsi que les deux clubs qui accèdent en Pro League, va se tenir à Mahajanga du 1er au 10 octobre. Les matchs de poule de Toamasina et de Fianarantsoa ont permis de connaître les quatre équipes qualifiées à cette Poule des As.

On se réjouit ainsi de voir le football tuléarois avec le JFC se remettre en selle, signe que la ligue Atsimo-Andrefana n'a pas tout perdu.

Mais on est aussi très heureux de voir réapparaître le football de Moramanga avec cette AS Fanalamanga qui fait désormais favori en étant la seule équipe à avoir battu le mythique Fortior Club de la Côte Ouest qui, comme un sphinx, est en train de renaître de ses cendres.

C'est certain que devant des Majungais trop longtemps privés d'un club qu'ils vénèrent, le FCO bénéficiera du soutien de tous les instants.

Le dernier et non des moindres est le FC Grand Sud Est et non Eden qui avait été écrit dans notre journal du lundi. Un retour au premier plan de la ligue du Menabe qui coïncide avec la nomination de son président, Hawel Mamod'Ali, au poste de ministre des Sports.

Ces Morondaviens viendront à Mahajanga avec la ferme intention de ravir le titre de champion de Madagascar ou tout au moins terminer à la seconde place et se qualifier en Pro League.

Il reste toutefois un pari à tenir pour le ministre Hawel Mamod'Ali, c'est de terminer à temps la construction du stade de Morondava pour offrir à la population des matches de Pro League. Encore faut-il que ce Grand Sud Est arrive à aller jusqu'au bout de cette Poule des As. Attendre et voir...