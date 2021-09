Madagascar: Journée mondiale du cœur - Priorité aux préventions des maladies cardiovasculaires

Afin de préserver son « capital santé » en général, incluant la santé cardiaque, la consommation de légumes est une bonne habitude à adopter.

Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 17 millions de décès par an sont liés aux maladies cardiovasculaires (soit 31% de la mortalité mondiale), faisant de celles-ci la principale cause de mortalité dans le monde.

Classées parmi les maladies non transmissibles (MNT), les maladies cardiovasculaires constituent un problème de santé publique majeur, à l'échelle mondiale, mais également à Madagascar. Depuis la survenue de la pandémie de Covid-19, il apparaît que les maladies cardiovasculaires augmentent également les risques de complications de la Covid-19. A Madagascar, les maladies cardiovasculaires représentent 20% de la mortalité en 2016, selon les données indiquées par l'OMS en 2018 dans le profil du pays pour les MNT. Les mêmes données indiquent qu'en 2015, plus de 22% des personnes âgées de plus de 18 ans ont une tension artérielle élevée. Ces chiffres évoluent vers une tendance à la hausse au fil des années.

Décès prématurés. La journée mondiale du cœur, célébrée ce jour dans divers pays du monde, est une occasion de sensibiliser à nouveau sur les maladies cardiovasculaires, en mettant un accent particulier sur la prévention. Ce, afin d'éviter les accidents cardio-vasculaires souvent à l'origine de décès prématurés. Il s'agit alors de limiter les facteurs de risque sur lesquels il est possible d'agir. Une bonne hygiène de vie, impliquant une alimentation saine, les activités physiques, l'arrêt du tabac, peuvent diminuer jusqu'à 80%, chez certaines personnes, les décès prématurés par accident vasculaire cérébral (AVC) et par infarctus.

Risques. Les organisations, sociétés savantes, et associations diverses, mettent constamment en garde sur les risques de maladies cardiovasculaires liés au mode de vie. Le tabagisme et la consommation d'alcool figurent en tête des facteurs de risque les plus mis en cause. S'y ajoutent la sédentarité, le stress mal géré, la mauvaise alimentation et l'obésité. Les enfants ne sont pas épargnés par le risque de développer des maladies cardiovasculaires. En effet, pour les enfants en surpoids ou obèses, le risque d'AVC ou de crise cardiaque avant l'âge de 65 ans est deux à cinq fois plus élevé que chez les autres.

Bonnes conduites. Les principales recommandations indiquées par les médecins et spécialistes, afin de prévenir les maladies cardiovasculaires restent ainsi liées à ces facteurs de risque sur lesquels l'on peut agir : manger sainement et équilibré ; éviter la surconsommation de sel ; pratiquer des activités physiques régulières (la régularité est un élément essentiel) ; arrêter de fumer ; surveiller sa tension artérielle ; faire des dépistages du cholestérol et/ou du diabète ; privilégier la relaxation en cas de stress, etc... Et en dépit des préventions, la maladie vient quand même à se déclarer. La prise en charge précoce est donc primordiale afin d'éviter de basculer vers les sérieuses complications.