Madagascar: Arema - Vers sa redynamisation

Le Secrétaire national de l'Arema, Annick Ratsiraka a fait des dons pour venir en aide aux parents d'élèves à Ambanja.

L'Arema commence à bouger. Ainsi, depuis le 20 septembre, ce parti sillonne la partie Nord du pays. Une délégation placée sous l'égide de son Secrétaire national (SN), Annick Ratsiraka. Elle a été entourée à cette occasion, de secrétaires nationaux adjoints, représentants des six provinces mais également d'autres dirigeants de ce parti. On assiste ainsi à une redynamisation de celui-ci, initiée dans la partie septentrionale de l'île. Le 20 septembre, la délégation a été à Antsiranana, une visite qu'elle a mise à profit pour se rendre dans les « akanin-jaza » (crèches) implantés dans cette ville et dont Céline Ratsiraka est l'initiatrice. Elle n'a pas non plus manqué de tenir une réunion avec les membres de l'Arema de cette ville.

Le 22 septembre, la délégation s'est rendue à Anivorano, pour visiter l'«Akanin-jaza », mais surprise il n'y avait plus qu'un escalier à la place de la crèche. À cet effet, le SN Annick Ratsiraka a rencontré le maire de ladite localité et l'a invité à trouver un terrain pour l'implantation d'une nouvelle crèche. Même démarche qu'à Antsiranana, une rencontre a eu lieu avec les partisans de l'Arema d'Anivorano. Le jour suivant, la délégation s'est déplacée à Ambilobe pour s'entretenir avec les militants Arema de cette localité. Le 24 septembre, elle a été à Ambanja. Ce fut une occasion pour l'Arema de remettre des dons à 75 élèves et 4 enseignants de cette ville. Ce déplacement s'est clôturé par une grande manifestation dénommée « tsaho bajihy » à Ambanja et évidemment en présence des représentants des militants des régions Diana et Sava.