Madagascar: Exercice maritime - Coup d'envoi du CRIMARIO - MASE

Les techniciens de Madagascar et la dame, représentante de Djibouti en train de récolter et d'analyser les informations reçues, pendant l'exercice maritime au siège du CRFIM à Ankadivato.

Madagascar est parmi les pays bénéficiaires du projet CRIMARIO, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la Commission de l'Océan Indien.

Le lancement officiel de l'exercice maritime régional CRIMARIO-MASE (Maritim Security), appelé CRIMASREX, d'une durée de trois jours s'est tenu le lundi 20 septembre 2021, en présence de M. Raj Mohabeer, Chargé de mission à la Commission de l'Océan Indien (COI) et Martin Cauchi-Inglott, chef de l'équipe CRIMARIO. Organisé par le projet EU CRIMARIO, en étroite collaboration avec le programme MASE, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la COI (Commission de l'Océan Indien), cet exercice d'état-major (CPX/TTX) réunit 16 agences des États de l'Océan Indien occidental, incluant le Centre Régional de Fusion d'Informations Maritimes (CRFIM) ; le Centre Régional de Coordination des Opérations (CRCO) et la Force Navale Européenne (EU NAVFOR). Axé sur l'échange d'informations et la coordination des réponses entre les entités concernées face à une crise sanitaire en mer, l'exercice sur table a pour objectif de tester l'interopérabilité entre les agences et l'articulation nationale et régionale ainsi que de renforcer la connaissance du domaine maritime.

Participation de sept pays. La COI se félicite de la tenue de cet important exercice régional. Elle encourage les États signataires des accords MASE et les pays voisins à tirer le meilleur de cet exercice en examinant leur état de préparation et leur capacité à partager et à échanger des informations, à agir en temps voulu en apportant les premières réponses et à promouvoir une opération régionale coordonnée en mer. Il est à rappeler que l'exercice d'état-major (CPX/TTX) porte sur une crise en mer où plusieurs opérations sanitaires, de recherche et de sauvetage seront déclenchées. Le retour d'expérience et les enseignements tirés de l'exercice permettront aux organismes participants d'élaborer des stratégies de sécurité maritime nationales et régionales efficaces et des politiques associées ainsi que de consolider les procédures opérationnelles standards existantes. A titre de rappel, les sept pays participants à cet exercice sont les Comores, La Réunion (France), Kenya, Madagascar, les Maldives, Maurice et les Seychelles, lesquels sont signataires des accords MASE II, mentionnés ci-dessus.