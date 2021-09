Madagascar: Haute Cour Constitutionnelle - Trois nouveaux Directeurs en place

L'alternance est en marche au niveau de la nouvelle HCC où les postes de Directeur commencent à changer de titulaire.

Spoil system. L'idée est que le nouveau président doit pouvoir compter sur la loyauté de son équipe. Ce qui peut se traduire par le départ des collaborateurs de l'ancienne équipe mais pas de toute l'administration censée être non partisane. L'alternance peut être plus radicale avec le départ même de l'administration en place. En ce qui concerne la nouvelle HCC, trois Directeurs prévus par le règlement intérieur adopté le 17 septembre dernier, ont été remplacés jusqu'ici. En revanche, les dispositions du nouveau règlement intérieur ayant un impact budgétaire ne seront applicables qu'à compter de l'année budgétaire 2022.

Rivoarimanana Rakotomavo. Il est le nouveau Directeur de cabinet. Ce sortant du Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) est « le collaborateur du président en matière de politique et de relations extérieures notamment avec les autres Institutions. Il supervise, contrôle, coordonne et anime les activités de tous les membres du cabinet. À cet effet, il est chargé de donner l'impulsion générale aux services du cabinet et de veiller à son bon fonctionnement ; d'assurer l'organisation et le suivi des activités des membres du cabinet ; de recevoir le courrier à la place du président et en assurer le traitement ; d'assurer les relations avec les autres Institutions ou autres organismes ; représenter le président aux diverses activités et invitations ; suivre le dossier des distinctions honorifiques ; exécuter toutes autres tâches confiées par le président ».

Georges Claude Revelo. Il est pour sa part le nouveau Directeur du Protocole. Les fonctions de cet enseignant de formation consistent désormais à « assurer le protocole du président de la HCC et des Hauts Conseillers ; l'accueil des représentants diplomatiques et de hautes personnalités étrangères ou nationales en visite à l'Institution ; le cérémonial de toutes les manifestations et cérémonies publiques de l'Institution tout en se mettant en liaison avec les services du protocole des autres Institutions, à l'occasion des manifestations ou cérémonies publiques auxquelles la HCC est appelée à participer ; l'organisation des missions et voyages tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire du président, des membres de la HCC ; l'organisation des cérémonies officielles avec le concours des autres services concernés ; l'organisation des audiences du président en collaboration avec le secrétariat particulier ; l'exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées par le président ».

Josué Rakotomanga. Ce Commissaire principal de Police est le nouveau Directeur de la Sécurité. « Il a pour mission principale d'assurer la sécurité du président de la HCC, celle du Palais et résidence du président sur tout le territoire, ainsi que celle de sa famille et de ses biens ainsi que de ses hôtes de marque. Il en est de même pour les Hauts Conseillers en exercice, membres de ladite Cour. À ce titre, il est chargé de coordonner l'emploi et l'action des forces de sécurité engagées dans la sécurité de l'Institution et de collecter des renseignements généraux. En outre, elle est chargée d'assurer les autres missions que le président lui confie ».