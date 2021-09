Madagascar: Lutte contre corruption Mahajanga - Rufin Sambany succède à Olivier Ratsimbazafy

Les directeurs territoriaux du Bianco ne restent pas longtemps dans la même ville. Un nouveau responsable est nommé à Mahajanga et son prédécesseur muté à Fianarantsoa.

VALSE d'affectations au niveau de la direction territoriale du Bureau indépendant anticorruption (Bianco) de Mahajanga. Rufin Sambany, ancien directeur du Bianco à Antsiranana succède à Olivier Ratsimbazafy. Ce dernier est muté à Fianarantsoa, selon la décision n° 2021-208/ Bianco/DG du 15 septembre. La passation de service et de flambeau entre les deux hommes s'est déroulée lundi, au siège du Bureau à la villa Baobab au bord de la mer, en présence du directeur général, Laza Andrianirina, et des autorités militaires et civiles locales.

Rufin Sambany est le quatrième directeur territorial du Bianco de Mahajanga. Son prédécesseur était arrivé à ce poste en 2018 et est muté à Fianarantsoa, après trois ans de mandat. Le premier directeur de Mahajanga, Félix Ravelontsalama, a été nommé à cette place en 2007 et a assuré cette fonction jusqu'en 2013. Le colonel Heremana Edmond, ancien directeur du Bianco à Antsiranana, a ensuite pris la relève de 2013 à 2018.

Rufin Sambany est diplômé de la Maitrise en Droit public International, du Master 2 en Sciences Politiques obtenu en 2010, Magistrat de fonction en 2006. Il a aussi fréquenté l'École nationale d'administration de France, de 2011 en 2013, pour obtenir le Diplôme d'Administration publique, assume d'autres fonctions avant d'assurer la direction du Bianco à Antsiranana puis, aujourd'hui, à Mahajanga.

Des réalisations mais aussi beaucoup d'attente

Olivier Ratsimbazafy a dressé le bilan et les réalisations des trois années qu'il a passées au sein du Bureau anti-corruption de Mahajanga. Les quatre régions, Betsiboka, Sofia, Melaky et Boeny, sont sous la juridiction du Bianco, soit vingt et un districts et cent vingt et une communes. La célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption à Mahajanga a marqué son mandat.

« Beaucoup de réalisations ont été effectuées à Mahajanga, mais les attentes sont également nombreuses. La lutte n'est pas finie, mais son impact est ressenti dans le développement des régions. Quatorze défèrements ont été effectués depuis le début de l'année, mais quarante quatre procès-verbaux sont encore en attente. Ils portent sur des détournements de deniers publics dans les marchés publics, évalués à 600 millions ariary. Les marchés publics ne sont pas une occasion pour s'enrichir », déplore le nouveau directeur du Bianco muté à Fianarantsoa. Les pertes économiques dans ces quarante quatre PV sont estimées à 5 milliards ariary.