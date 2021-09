Angola: Le Président angolais visite le siège mondial du tourisme

Madrid — Le Président de la République, João Lourenço, se rendra, mercredi 29, au siège de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), à Madrid, dans le cadre de sa visite d'Etat au Royaume d'Espagne.

Au siège de l'OMT, le chef de l'Etat angolais devrait signer le livre d'honneur et dévoiler une plaque, pour marquer la visite à l'organisation dont le siège est à Madrid.

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) est une agence spécialisée des Nations Unies et la principale organisation internationale dans le domaine du tourisme.

L'Organisation mondiale du tourisme fait office de tribune mondiale pour les questions de politique touristique et elle est une source d'échanges d'informations et de savoir-faire. Elle regroupe 161 pays et territoires et plus de 400 membres affiliés représentant le secteur privé, des établissements d'enseignement, des associations de tourisme et des autorités touristiques locales.

Le même jour, mercredi, le Chef de l'État angolais visitera le canal d'eau Isabel II, une entreprise publique chargée de gérer l'ensemble du cycle de l'eau, principalement dans la communauté de Madrid.

Une visite au Centre des opérations de contrôle des catastrophes à Madrid est également prévue.

Le président de la République est à Madrid depuis dimanche soir, pour une visite d'Etat de deux jours, visant à renforcer la coopération bilatérale.

Les relations de coopération entre l'Angola et le Royaume d'Espagne reposent sur l'Accord général de coopération, signé le 20 mai 1987, et l'Accord complémentaire à l'Accord général, signé en novembre 1987.

La coopération entre les deux pays s'est renforcée dans le secteur des affaires, avec la présence de plus de 60 entreprises espagnoles opérant en Angola dans les domaines de l'énergie, de la banque, de la construction et de l'agriculture.

L'Angola et le Royaume d'Espagne ont signé des accords de coopération, essentiellement dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, du commerce, du tourisme, de la défense et de la sécurité et du transport aérien.