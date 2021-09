Angola: Le pays renforce son partenariat stratégique avec le Royaume d'Espagne

Madrid — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a réaffirmé ce mardi, à Madrid, la nécessité pour l'Angola d'établir un véritable partenariat stratégique avec le Royaume d'Espagne, qui dépasse la sphère économique et commerciale.

L'homme d'Etat angolais s'exprimait lors du déjeuner offert à la délégation angolaise par le roi Philippe VI d'Espagne, dans le cadre de la visite d'Etat qu'il effectue dans ce pays, visant à renforcer la coopération bilatérale.

Le Chef de l'État angolais a défendu, à cette occasion, l'élargissement du partenariat stratégique avec le Royaume d'Espagne en termes de consultations politiques et diplomatiques et d'échanges d'informations dans divers domaines de la vie des deux pays.

"Avec cette visite, nous entendons établir un véritable partenariat stratégique avec votre pays, renforçant les liens d'amitié et de coopération dans des domaines importants de notre économie, en mettant l'accent sur la politique, l'éducation, l'agriculture, l'énergie, la construction civile, la pêche, la santé, la défense et la sécurité », a-t-il souligné.

"Comme l'Espagne est l'une des économies les plus importantes de l'Union européenne, nous comptons sur votre soutien et votre expérience, afin que l'Angola puisse retrouver le chemin de la croissance et du développement, affecté par la crise de la Covid-19, qui a causé la pire récession économique que le monde ait jamais connue", a-t-il souligné.

Le Président João Lourenço a déclaré que le fait qu'il ait effectué cette visite au Royaume d'Espagne, cinq mois seulement après la visite en Angola du Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, prouve les bonnes relations de coopération entre l'Angola et cette nation importante de l'Union européenne.

Le chef de l'État angolais a déclaré qu'il était conscient de la grande importance des relations avec l'Espagne, car c'est un pays qui a placé l'Angola parmi ses priorités dans la coopération avec les nations du continent africain.

Le marché angolais ouvert aux hommes d'affaires espagnols

Dans son discours, le président João Lourenço a fait savoir que le marché angolais était ouvert à une plus grande présence d'hommes d'affaires espagnols, "afin que nous puissions construire, dans la pratique, une base de coopération mutuellement bénéfique pour nos peuples et nos pays".

Il a rappelé que, lors de la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à Luanda, les deux parties avaient examiné des questions liées aux différents domaines de l'économie et de la coopération et certains accords et mémorandums avaient été signés, en mettant l'accent sur l'accord de promotion et protection réciproque des investissements.

Il a estimé que de tels faits offriraient un environnement des affaires plus attractif, susceptible de faciliter la mobilisation des entreprises dans les deux sens et de favoriser les investissements qui serviront de levier pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Construire un nouvel Angola

Devant les membres du gouvernement espagnol, également invités au déjeuner, entre autres entités, João Lourenço a informé qu'au cours de ces quatre années de son mandat, le gouvernement avait fait des pas importants vers la construction d'un nouvel Angola, c'est-à-dire "un pays plus transparent, avec une concurrence loyale dans les affaires et avec un environnement des affaires de plus en plus favorable aux investisseurs."

" Ce nouveau cadre se consolide avec la prise de mesures avec lesquelles nous entendons restaurer l'autorité des institutions de l'État, faisant de l'Angola un pays plus attractif en tant que destination touristique et plus sûr pour l'investissement privé", a souligné João Lourenço.

Il a ajouté que le gouvernement angolais travaillait et approuvait des mesures pour diversifier l'économie, en développant d'autres secteurs, outre que celui du pétrole, réduisant les importations de biens essentiels, créant des emplois, entre autres.

Le Président de la République a noté qu'avec cela, l'Angola redoublait des efforts pour créer des mécanismes et des incitations qui encouragent les hommes d'affaires étrangers à investir dans divers secteurs de l'économie nationale.

Accès aux vaccins Covid-19

Le chef de l'État angolais a une nouvelle fois appelé à un accès universel aux vaccins contre le Covid-19.

« Je crois que, pour gagner définitivement cette bataille, il faut que nous sachions maintenir la même solidarité qui nous a caractérisés jusqu'à présent et que l'accès aux vaccins soit universel et accessible à tous les pays, afin de permettre au plus grand nombre de personnes possible d'être immunisées dans le monde entier", a-t-il souligné.

Selon l'homme d'État, les succès obtenus à ce jour, dans la lutte contre la pandémie, ont été possibles grâce à l'unité d'action et à la coordination établie entre les différentes nations du monde, qui se sont rendu compte qu'il n'était pas possible de surmonter cette grave crise individuellement.

Il a profité de l'occasion pour exprimer la solidarité de l'Angola aux autorités et au peuple espagnols pour le moment difficile auquel ils sont confrontés, suite à l'éruption d'un volcan à La Palma, dans l'archipel des îles Canaries, qui a causé de nombreux dégâts matériels et contraint l'évacuation et réinstallation d'une partie de ses habitants.

Avant le déjeuner, le président de la République a rencontré le roi Philippe VI, à la résidence officielle de Monarque (Palais de Zarzuela), à laquelle ont participé les ministres des Affaires étrangères, Téte António, et l'ambassadeur d'Angola, José Luís de Matos.

Le chef de l'État angolais, João Lourenço, a également rencontré le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanches, avec qui il a évalué la mise en œuvre des accords de coopération signés entre les deux pays.

L'Angola et le Royaume d'Espagne ont signé plusieurs accords de coopération, principalement dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, du commerce, du tourisme, de la défense et de la sécurité et du transport aérien.