Afrique: Salon de la fête et de l'Apéro - La tendance des banquets au menu

A trois mois des fêtes de fin d'années, les banquets se préparent dès maintenant. Au fur et à mesure que l'événementiel change avec l'économie de l'expérience, les attentes évoluent également.

Les fêtes sont de plus en plus tournées vers le monde. Avec un engouement croissant pour les tendances internationales. Telle est la raison de la tenue du Salon de la fête et de l'apéro. La seconde édition se tiendra du 30 septembre au 2 octobre au Plaza Ampefiloha. L'évènement est dédié à la découverte des dernières tendances en matière de fête. Attendant environ quatre mille visiteurs, le salon compte 33 participants, des professionnels de l'événementiel, incluant l'art culinaire, l'art de la décoration.

Mis à part les multiples expositions, des démonstrations de savoir-faire et des dégustations seront à l'ordre du jour. Selon Areta Nantenaina, organisatrice, « à l'approche des fêtes, l'idée est de faciliter les tâches des organisateurs en rassemblant sur le même site des professionnels du métier.

En même temps, le but est de se focaliser sur l'essentiel de la vie. Outre les évènements familiaux comme les mariages, baptêmes, fiançailles, les entreprises auront également leur part dans l'idée de mettre à pied d'œuvre des conférences, séminaires et réunions dans les règles de l'art. Si rien ne sera laissé au hasard, la gastronomie tiendra une place prépondérante dans le salon. En effet, la cuisine nationale et les produits du terroir à l'instar du vin pur betsileo sont à découvrir pour l'occasion.