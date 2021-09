Madagascar: Taekwondo - ITF - Remise de onze certificats internationaux

Les adeptes du Taekwondo ITF ayant reçu leurs certificats.

Une double cérémonie a eu lieu ce dimanche au FIP Antanimora à l'occasion de la remise des certificats des participants au séminaire international organisé par la Fédération Internationale de Taekwondo (ITF) et celle des médaillés lors de la compétition internationale organisée par United Kingdom Taekwondo Association (UKTA).

C'est l'heure de l'attribution des récompenses. La Fédération Internationale de Taekwondo (ITF) à travers l'association Madagascar ITF Dojang Heng De a procédé à la remise des certificats internationaux, pin's et cartes des combattants ayant terminé le premier séminaire en ligne sur la technique africaine, dimanche au dojo de la FIP Antanimora. Ce stage a été dirigé par SahyunNim Jaren Phillips au mois de juillet. Onze certificats internationaux ont été remis à cette occasion dont cinq pour le 1er Dan, quatre pour le 2e Dan, un pour le 3e Dan et un autre pour le 4. Dan, grade d'instructeur international attribué au SabumNim Yves Francky Rakotondramanana, premier responsable de cette discipline à Madagascar. Pour le stage pédagogique sur le secourisme et la terminologie du Taekwondo, 20 participants ont été à l'écoute du Dr Domoina Rakotonoely et SabumNim Yves Francky Rakotondramanana.

Ils ont, quant à eux, reçu des attestations de participation. La cérémonie s'est terminée par la remise des certificats aux médaillés malgaches lors de la compétition en ligne United Kingdom TaeKwonDo Association (UKTA). Pour rappel, Madagascar a aligné 12 combattants à ce sommet virtuel. Ils ont brillé avec neuf médailles dont quatre d'or, une d'argent et quatre de bronze. Cet événement était honoré par la présence de Gaël Andriamalazavola, Directeur du Sport - Santé et Développement (DSSD), du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Hawel Mamod'Ali, avec la présence en ligne de SahyunNim Jaren Phillips, membre du Comité Technique et Éducation de la Fédération internationale, et du vice-président du Taekwondo Federation of Africa (TFA). Le numéro Deux continental n'a pas manqué d'encourager les pratiquants à continuer à suivre la voie que le fondateur a initiée.

Les médaillés d'or

- Nantenaina Rakotondrazaka (catégorie : 18 à 39 ans)

- Liang Rakotondramanana (catégorie : 6 à 9 ans)

- Willy Manampisoa (catégorie : 18 à 39 ans)

- Fandresena Ramananjoelina (catégorie : 18 à 39 ans).

La médaillée d'argent :

- Nomenjanahary Razafindrasoa (catégorie : 14 à 17 ans)

Les médaillés de bronze :

- Francky Rakotondramanana (catégorie : 18 à 39 ans)

- Zo Feno Randrianarivony (catégorie : 14 à 17 ans)

- Nirina Larissa (catégorie : 18 à 39 ans)

- Laingotiana Ratoandroniharisoa (catégorie : 14 à 17 ans).