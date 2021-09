Angola: Soixante-dix pour cent du territoire national possède des minéraux exploitables

Luanda — Soixante-dix pour cent du territoire national, environ 872 392 kilomètres carrés, offre un potentiel minier exploitable, ce qui favorise des investissements dans le secteur et la croissance économique du pays, a déclaré lundi le président du conseil d'administration de l'Institut géologique de Angola (IGEO ), Canga Xiaquivila.

Ce potentiel, selon la source, comprend 42 minéraux nécessaires, dont le diamant, le cuivre, le fer, l'argent, le manganèse, l'or, le calcaire, le marbre et le granit, pour le développement économique des communautés.

Un tel potentiel a été découvert avec la mise en œuvre de Planageo - un projet du gouvernement angolais, qui vise, entre autres objectifs, à relancer, dynamiser et augmenter la contribution fiscale du sous-secteur des ressources minérales au niveau du pays.

Le projet, qui a fait l'objet d'un investissement global de 405 millions de dollars, prévoit également d'améliorer la connaissance géologique et du potentiel des ressources minérales du territoire national, en plus de restructurer, former et équiper l'IGEO, pour assurer le développement durable du pays.

Avec Planageo, selon Canga Xiaquivila, l'intention est d'attirer les principales sociétés minières et d'exploitation dans le monde, telles que De Beers, Rio Tinto, entre autres, qui, comme Anglo American, pourraient commencer à prospecter puis à explorer en Angola.

À son tour, le consultant technique de l'IGEO Paulo Tanganha a souligné que Planageo avait fourni des informations géologiques et minérales pertinentes qui ont permis de connaître, sur les neuf domaines géologiques existant en Angola, l'existence d'une ceinture de cuivre, similaire à celle de la République démocratique du Congo (RDC), du Botswana et de la Namibie, d'un point de vue géologique et géophysique.

« Grâce aux études réalisées, nous savons déjà aujourd'hui qu'il y a du cuivre dans le célèbre Bico de Cuando Cubando », a souligné Paulo Tanganha.

Il a également déclaré que 91% des cibles géophysiques étaient magnétiques et qu'il y avait une plus grande probabilité de trouver des gisements ayant des propriétés magnétiques que les gisements radioactifs, qui incluent l'uranium et le potassium.

La mise en œuvre de Planageo, dont l'exécution physique est de 66%, a abouti à la construction de trois laboratoires, dans les provinces de Luanda (Laboratoire central de géologie), Lunda Sul (Saurimo) et Huíla (Lubango) avec un investissement d'environ 62,5 millions de dollars.

L'Angola a une extension territoriale estimée à 1 246 700 kilomètres carrés.