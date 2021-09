Algérie: L'accès au marché international de l'art passe par la promotion économique du marché local

Alger — Des artisans et artistes ont affirmé, mardi à Alger, que l'accès au marché international de l'art passait d'abord par "la promotion économique du marché local".

Les participants à la conférence placée sous le thème "Culture et économie" ont souligné l'importance de conférer davantage de "professionnalisme" au marché local de l'art, à travers la promulgation de lois pertinentes et leur application sur le terrain, en veillant à encourager l'investissement dans le secteur culturel et à sensibiliser la société à l'importance de la culture dans la promotion de l'économie nationale, et partant l'accès au marché international.

L'artisan de la céramique d'art, Habaoui Abdelkrim a affirmé "l'existence d'un marché interne de la céramique en Algérie", se félicitant de "la qualité de la céramique produite par nombre d'artisans algériens".

Il a plaidé, dans ce sens, pour "la facilitation de l'exportation vers l'étranger".

Pour sa part, Ilias Khelifati, homme de culture et propriétaire d'une galerie d'art plastique, a estimé que l'art plastique en Algérie "souffre d'un manque d'espaces et de lieux de rencontres pour l'échange d'expériences et la vente d'œuvres d'art (..) à l'image des pays européens".

La réalisatrice, Yasmine Chouikh a souligné, pour sa part, "la nécessité de trouver des mécanismes pour rendre la relation entre l'économie et la culture permanente et continue... ", ajoutant que l'organisation du secteur du cinéma passe par "la promulgation de nombreuses lois et leur application effective concernant le secteur".