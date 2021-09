Congo-Kinshasa: Inspection financière - Les démentis du ministère des Sports « des simples comédies »

La polémique entre l'Inspection générale des finances (IGF) dirigée par Jules Alingete et le ministre des Sports, Serge Chembo Nkonde, au sujet des fonds de l'Etat logés frauduleusement (selon l'IGF) dans les comptes de la Fédération congolaise de football association ne cesse de faire grand bruit.

La dénonciation de tentative de détournement des fonds de l'Etat logés dans les comptes de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) par le ministère des Sports continue d'alimenter l'actualité sportive. On assiste depuis à un échange houleux entre l'IGF et le ministère des Sports visiblement accusé de tentative de détourner près d'un million de dollars américains. « L'Inspection générale des Finances qualifie d'irrégulières et de tentatives de fraude les sorties de fonds du Trésor public dont la Fécofa a été bénéficiaire sans en formuler une demande quelconque. Elle qualifie de simples comédies les communiqués et démentis émanant du ministère des Sports », indique le communiqué des services de communication de l'IGF. Selon cette structure de contrôle des finances publiques et rattachée à la présidence de la République, les faits sont bel et bien réels.

En fait, l'IGF, dirigée par l'inspecteur Jules Alingete Key, a, le 23 septembre, certifié avoir intercepté dans les comptes bancaires de la Fécofa des fonds publics (480 000 euros et 350 000 dollars américains), « frauduleusement logés par le ministère des Sports et Loisirs, manifestement à des fins autres que celles d'intérêt général ».

Le conseiller juridique du ministre des Sports, Serge Chembo Nkonde, a réagi, à travers une mise au point, qualifiant les conclusions de l'IGF "d'une mauvaise interprétation et d'une désinformation afin de décrédibiliser le ministère des Sports et Loiris, de tentative de nuire et de comportement populiste".

Dans cette mise au point, le ministère des Sports a stigmatisé les « zèles habituels » de l'inspecteur Jules Alingete, auteur « des propos diffamatoires envers tous les mandataires du gouvernement ». Outre la réaction du ministère, un groupe des députés nationaux et sénateurs, dénommé Club des parlementaires congolais pour le développement, est monté au créneau pour apporter son soutien ministre Serge Chembo Nkonde.

La réaction du l'inspection des finances ressemble à une réponse du berger à la bergère, qualifiant donc de simple comédie les communiqués et démentis du ministère des Sports alors que les faits sont réels.