Sénégal: Élections territoriales 2022 - Les dépôts des cautions seront effectués à partir du vendredi 1er octobre

Les partis et coalitions en lice pour les prochaines élections locales du 23 janvier 2022 ont trente jours pour s'acquitter de leur caution. En effet, le compte à rebours pour le dépôt de cautions en perspective de ces joutes électorales va être lancé ce vendredi.

Dans un communiqué rendu public, la Caisse de dépôts et consignations (Cdc) informe tous les potentiels candidats à la course pour les communes et collectivités territoriales du démarrage des dépôts de la caution. En plus clair, sur un délai de 30 jours, à compter de ce 1er octobre, les candidats devront faire le marathon devant les guichets de la Cdc pour obtenir le quitus leur permettant de candidater.

« La Caisse des dépôts et consignations (CDC) informe les partis politiques, coalitions de partis légalement constituées et les entités regroupant des personnes indépendantes qu'en application de l'arrêté n°027880 du 23 août 2021 fixant les montants de la caution pour les élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, le versement de la caution est reçu au niveau de ses guichets », releve le document.

Ainsi, pendant un mois, les mandataires pourront déposer leurs chèques, de 8 heures à 19 heures. Sauf pour le dernier jour de dépôt des candidatures, à savoir le 30 octobre 2021, où les dépôts se feront de 8 heures à 00 heure sans interruption.

Par cette même occasion, la Cdc rappelle que la caution relative à chaque type d'élection est remise sous la forme exclusive d'un chèque de banque d'un montant de 15 millions Fcfa par le mandataire d'un parti politique, d'une coalition de partis politiques ou d'une entité regroupant des personnes indépendantes. Une quittance est en suite délivrée au mandataire, suivie de l'attestation de confirmation, une fois le chèque encaissé.

Toutefois, pour éviter tout retard dans la délivrance de l'attestation précitée, la CDC invite les intéressés à prendre les dispositions nécessaires pour déposer leur caution au moins 72h avant la date de clôture de dépôt des candidatures.