Congo-Kinshasa: A l'initiative de l'Unesco - Un forum sur la gratuité de l'enseignement avec les sénateurs et députés

Sénateurs et députés nationaux seront réunis, début novembre 2021, dans un forum sur la gratuité de l'enseignement de base. L'idée de ce dialogue de haut niveau a été partagée hier mardi 28 septembre 2021 par Modeste Bahati, président du Sénat, et Jean-Pierre Ilboudo, Représentant résident de l'Unesco en République Démocratique du Congo, lors de l'audience que le premier cité a accordée au second.

Il s'agit pour l'Unesco de sensibiliser les membres des deux chambres du Parlement aux contraintes, surtout financières, liées à la mise en œuvre de cette initiative du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui vise la scolarisation de tous les enfants congolais, sans que cela pèse sur les bourses de leurs parents.

Jean-Pierre Ilboudou a indiqué que la réussite de la gratuité de l'enseignement de base exige beaucoup de moyens financiers. Pour ce faire, sénateurs et députés devraient échanger avec des experts du secteur éducatif, dont ceux de l'Unesco, pour mieux appréhender les contours du dossier et voter, en pleine connaissance de cause, un budget sectoriel conséquent pour l'éducation nationale.

Parmi les problèmes qui se posent à l'application de la gratuité, il a épinglé la surpopulation scolaire, laquelle exige la construction de nouveaux bâtiments ; la formation des enseignants « nouvelles unités » et le recyclage régulier de ceux déjà en poste ; l'établissement d'une cartographie scolaire conforme aux réalités du terrain ; l'amélioration de la qualité de l'enseignement ; l'amélioration des conditions sociales et de travail du personnel enseignant ; etc.

Modeste Bahati Lukwebo, professeur d'université de son état et donc éducateur, a salué la démarche de l'Unesco et promis de lui apporter tout son appui, non seulement à travers la participation massive des sénateurs au forum de novembre mais aussi une relecture attentive du budget réservé à l'enseignement primaire et secondaire.

Signalons par ailleurs que le président du Sénat a eu des échanges avec les ambassadeurs respectivement de Tanzanie, Paul Ignance Mella, et de l'Ouganda, Janes Mbahimba. On apprend que la diplomatie parlementaire était au centre de leur entretiens.