Congo-Kinshasa: En séjour à Goma - Moïse Katumbi - «Je veux saisir le Premier Ministre sur la situation des sinistrés du Nyiragongo»

Le président du parti politique Ensemble pour la République est arrivé en ville de Goma, le lundi 27 septembre 2021, dans le but de voir les sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo mais également palper du doigt les dégâts énormes causés par la coulée des laves et apporter son assistance.

Au cours d'une adresse à la presse, l'ex gouverneur du Katanga a fait savoir que les sinistrés traversent un calvaire, pour lequel il va saisir le premier Ministre, Jean Michel Sama Lukonde pour lui faire savoir de la réalité qu'il a vu de ses propres yeux en vue d'améliorer les conditions de ces personnes qui ont perdu presque tout, en date du 22 mai dernier.

«Je suis venu compatir avec tous les sinistrés de la ville de Goma et ses environs et apporter une assistance à ces personnes. Je ne pouvais pas rester tranquille sans rien faire à Lubumbashi, alors que je porte Goma dans mon cœur. C'est pourquoi, je suis venu ici pour voir de moi-même la situation de mes frères et cela est très important pour moi car, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis», a-t-il déclaré avant d'ajouter que c'est pour cela il est allé de l'aéroport international de Goma jusqu'au camp où loge bon nombre des sinistrés et que en soulignant que c'est le social de la population qui l'intéresse le plus.

«Le gouvernement est en train de travailler et il y a trop d'efforts à faire pour améliorer le vécu quotidien des sinistrés. Nous avons apporté notre petite contribution de plus où moins 300 000$, cela en marge de solidarité avec nos frères du Nord-Kivu. On ne peut pas tout laisser au gouvernement. J'appelle tous les opérateurs économiques, tous les congolais vivant au pays ainsi que dans la diaspora de penser à Goma», a-t-il soutenu.

Revenant sur ce qu'il a vu, Moïse Katumbi s'est dit très choqué après son entrée dans une maison d'une sinistrée. « J'ai eu des larmes aux yeux, je me suis mis à la place de cette maman et de cette jeune dame avec plus de 4 gosses et vivre dans une petite maison qui mesure moins de 10 mètres carrés. C'est pourquoi, le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts pour soulager tant soit peu le calvaire de cette population. Nous sommes dans l'Union Sacrée et je veux saisir le premier ministre Sama Lukonde sur la situation que j'ai vu de mes propres yeux et je crois que quelque chose peut être faite et on peut améliorer cette situation», a-t-il conclu.

Moïse Katumbi a promis de revenir de temps à autre dans la ville de Goma pour s'approcher de la population qu'il porte à cœur vu que l'aéroport est opérationnel car, il était fermé tout juste après l'éruption du volcan Nyiragongo, le 22 mai 2021.

Réagissant sur la loi Tshiani, Moïse Katumbi a salué le discours du président, Félix Antoine Tshisekedi sur cette question car, a-t-il ajouté, la République Démocratique du Congo n'a pas besoin des distractions mais le plus important pour les congolais c'est l'amélioration de son social, la situation économique du pays et alléger la souffrance de la population congolaise. « S'il y a une loi pour améliorer cela, je dois soutenir. Si un jour un enseignant parvenait à trouver même 300$ le mois, je dois apporter mon soutien indéfectible », a renchéri l'ancien gouverneur du Katanga.