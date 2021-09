Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Sama Lukonde assure Mike Hammer du train en marche des préparatifs

Malgré le blocage observé dans la désignation du Président de la CENI, par les Confessions religieuses, et l'entérinement par l'Assemblée Nationale, la problématique des élections 2023 reste au cœur des priorités du Gouvernement des Warriors.

Dans un entretien avec l'Ambassadeur américain Mike Hammer, ce mardi 28 septembre 2021, à la Primature, le Premier Ministre Sama Lukonde a partagé la volonté pour son Gouvernement à engager tous les moyens nécessaires pour la tenue des élections dans le délai. Pour sa part, l'Ambassadeur Hammer a lui aussi garanti au Chef du Gouvernement l'accompagnement des USA dans l'organisation des prochaines joutes électorales en RDC. Pendant des heures, les deux officiels ont notamment, échangé sur les préparatifs des élections de 2023, la situation sécuritaire à l'Est de la RDC et à la COP26.

D'entrée de jeu, Mike Hammer s'est prononcé en ces termes : « C'est toujours bon d'avoir l'occasion de discuter avec le Premier Ministre sur des sujets ponctuels en RDC. On a discuté sur ce que le gouvernement est en train de faire pour commencer à préparer de bonnes élections en 2023. Aussi, on a parlé des priorités très importantes et la préparation de la COP26. Un Sommet très important pour le Gouvernement.

Comme vous le savez, les USA sont bien impliqués dans le partenariat privilégié pour faire avancer la paix et la prospérité mais aussi, on a discuté sur comment la communauté internationale et les Etats-Unis spécifiquement, peuvent soutenir les efforts de la RDC pour protéger le bassin du Congo qui est le deuxième poumon du monde pour faire bénéficier aux communautés congolaises et aussi le monde.

On a discuté en général de l'importance de la liberté de presse. Merci pour votre travail. Nous avons parlé des problèmes qui menacent la liberté de presse, la démocratie en RDC. Les USA voudraient toujours faire avancer la paix à l'Est du pays. On aussi discuté de la situation sécuritaire, l'état de siège, les progrès que le gouvernement est en train de réaliser pour mettre fin à cette violence».

Protection de l'environnement

Revenant sur la question de la COP26, l'Ambassadeur américain a rassuré que son pays ainsi que toute la communauté internationale sont disposés à accompagner la RDC dans ses efforts pour la protection de l'environnement.

«A propos de la Cop 26, il est question de savoir quel est le plan du gouvernement congolais, quels sont les besoins que la communauté internationale peut soutenir. Mais, l'on apprécie beaucoup le leadership du Président Tshisekedi. A New York, le Secrétaire d'État américain a eu des discussions avec lui et on a des discussions toujours.

Il faut voir comment faire avancer cette protection de l'environnement, aider et renforcer les capacités du Gouvernement congolais pour protéger les forêts mais aussi pour le bien de la communauté qui doit avoir des opportunités économiques dans la région, qui doit être protégée aussi. Il faut aussi promouvoir l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire, hydro-électrique et voir comment réduire l'utilisation du charbon», a-t-il souligné.

Affaire insécurité

Au sujet de l'état de siège décrété par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, les USA disent suivre de plus près la situation afin de parvenir à l'éradication totale des forces négatives ADF.

«La question de l'Est, comme vous le savez, on a envoyé la force spéciale pour faire une évaluation des efforts du gouvernement, spécialement établir une task force contre les ADF parce que c'est une menace terroriste. On doit continuer à travailler ensemble, soutenir les efforts des FARDC, de la Monusco pour protéger la population et aussi travailler avec les pays voisins qui doivent s'impliquer pour mettre fin à toute cette violence.

Les USA voudraient voir du progrès et discuter sur comment on peut faire avancer la paix. Pour cela, c'est aussi important de faire avancer le programme DDRC-S. Les USA et la communauté internationale sont prêts à soutenir les efforts de la RDC à faire avancer le DDRC-S, car c'est un programme important», a dit l'ambassadeur Hammer.