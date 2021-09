Congo-Kinshasa: Evaluation de l'état de siège - Sénat - Célestin Vunabandi pour la dotation des acteurs opérationnels des moyens nécessaires

Comme annoncé, la Chambre haute du parlement de la RDC a entamé jeudi 23 Septembre 2021, l'évaluation de l'état de siège décrété depuis plusieurs mois sur Ordonnance présidentielle dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Préoccupés par le retour de la paix dans la partie Est du pays, les sénateurs ont par cet exercice auditionné quelques membres du gouvernement concernés par cette question en vue d'obtenir les explications claires et sans ambiguïté sur l'évolution de cette situation exceptionnelle dans cette partie du territoire national. Originaire de la province du Nord-Kivu, le Sénateur Célestin Vunabandi, s'adressant au Ministre de la défense, reste néanmoins perplexe quant aux moyens que le Gouvernement central met à la disposition des acteurs opérationnels pour mettre fin à l'insécurité dans la partie Est du pays.

Saluant l'engagement et la volonté des gouverneurs militaires ainsi que des troupes des FARDC sur le terrain des opérations car ils font le maximum qu'ils peuvent pour rétablir l'ordre et la sécurité dans cette partie du pays, certes, estime cet élu des élus, ils essayent de faire le maximum qu'ils peuvent, mais il faut admettre fort malheureusement qu'ils ne disposent pas de moyens nécessaires pour réaliser leur mission. « Je suis du Nord-Kivu, je sais de quoi je parle. Et telle est le premier problème honorable Président : on ne peut pas décréter un état de siège pour une aussi importante mission sans doter les acteurs opérationnels des moyens nécessaires », déclare-t-il.

Et de renchérir : "Le ministre de la défense n'a pas hésité, en toute honnêteté, de parler d'une ARMEE PAUVRE ! Une armée pauvre car ne disposant ni des hommes formées pour la circonstance, ni d'une loi de programmation comme le Ministre de la défense l'a si bien dit, ni des ressources financières pour mener les opérations. Comment peut-on alors gagner une guerre sans ressources ? Telle est la première question que je pose au ministre de la défense qui a lui-même reconnu la pauvreté grave de l'armée. Et qu'attend-il pour apporter au Parlement un projet de loi de programmation ?".

Le deuxième problème qu'a évoqué Célestin Vunabandi est relatif à la persistance du chaos dans ces deux provinces concernées par l'état de siège. A ce sujet, il est revenu notamment sur les faits sur terrain pour que les collègues et les ministres présents comprennent la gravité de la situation. Face à ce tableau chaotique, le sénateur propose un plan de sortie de crise qui s'appuie sur une approche simple mais réaliste à savoir : "Rétablir l'autorité de l'État par la mise en place d'une territoriale adaptée à la situation, renforcée par l'armée et par la police et ayant pour mission d'absorber les groupes armés en les intégrant au processus de renforcement de l'autorité de l'État".

cette approche consiste à repenser l'état de siège en allégeant le régime de l'état de siège sur terrain en mettant en place au niveau des Entités Territoriales Déconcentrés et des Entités Locales, un système mixte de gouvernance (armée-administration civile) avec des administrateurs civils, doublés chaque fois des officiers de l'armée et de la Police ; en réhabilitant les assemblées provinciales tout en limitant leur pouvoir de contrôle sur les Gouverneurs militaires (instaurer un régime de collaboration entre les assemblées provinciales et les autorités militaires chargées de gérer l'état de siège).

Pour rappel, à l'issue d'un huis-clos de quelques heures la plénière avait décidé d'accorder quelques jours au gouvernement pour harmonisation du rapport. «Nous demandons aux membres du gouvernement de mieux se préparer, d'éviter surtout les contradictions», avait déclaré Modeste Bahati après avoir constaté quelques défaillances des membres du Gouvernement qui avaient du mal à rencontrer comme il se doit les préoccupations des sénateurs.