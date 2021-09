Angola: Le roi d'Espagne accepte l'invitation à visiter le pays

Madrid — Le Président angolais, João Lourenço, a invité le roi Philippe VI à visiter l'Angola dans un proche avenir, une invitation qui a été acceptée par le monarque espagnol.

L'invitation a été faite lors du déjeuner que le roi Philippe VI a offert au Président angolais et à sa délégation, dans le cadre de la visite d'Etat dans ce pays de la péninsule ibérique, visant à renforcer la coopération bilatérale.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Sa Majesté pour ce moment de fraternisation qui m'est offert ainsi qu'à ma suite et je vous invite à visiter l'Angola dès que votre calendrier sera disponible », a déclaré le Chef de l'État.

En réponse, le roi Philippe VI a accepté l'invitation, la date de la visite devant être convenue par voie diplomatique.

"Monsieur le Président, je vous remercie sincèrement pour votre invitation à visiter l'Angola. Ce sera un honneur pour la Reine et pour moi de visiter votre pays et de ressentir la vitalité et la cordialité du cher peuple angolais", a-t-il dit.

Le monarque espagnol s'est réjoui que le Président João Lourenço, lors de son investiture en août 2017, ait mentionné l'Espagne comme l'un des pays prioritaires dans les nouvelles relations que l'Angola était prêt à mettre en branle.

Il a rappelé que le programme d'action "Foco África 2023", récemment approuvé par le gouvernement espagnol, place l'Angola parmi les pays prioritaires.

"Cela signifie que l'Angola occupe une place de la plus haute importance lorsqu'il s'agit d'établir de nouveaux liens avec d'autres Etats", a précisé le monarque.

Il a noté que l'engagement de l'Angola à une plus grande diversification de son économie favorisera sans aucun doute le développement de l'économie du pays, et cela pourrait apporter une plus grande fourniture de biens et services pour les besoins de l'ensemble de la population.

Le monarque a également souligné que le Royaume d'Espagne était toujours avec l'Angola, même dans les moments les plus difficiles.

Il a rappelé que l'Espagne avait été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Angola, après la réunion de Madrid en 1976, à laquelle ont participé l'ancien Premier ministre, Lopo do Nascimento, et l'ancien président du gouvernement espagnol, Adolfo Soares.