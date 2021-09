Congo-Kinshasa: Pour lutter contre la corruption, le détournement et les fraudes - La LICOPADEL forme 25 leaders des organisations sur les techniques d'enquête et de monitoring

C'est dans le souci d'accompagner l'Etat congolais dans la lutte contre la corruption, le détournement et les fraudes dans les entreprises du portefeuille que la Ligue Congolaise pour la Paix, le Droit de l'homme et des Elections, en sigle LICOPADEL, a organisé un atelier pour 25 leaders des organisations de la société.

Pendant deux jours, soit du 23 au 24 septembre 2021, ces leaders ont été soumis aux travaux de renforcement des capacités sur les techniques d'enquête et de monitoring sur les cas de corruption, de détournement et de fraude dans les entreprises de l'Etat et sur le rôle de la cour de compte.

Dans son exposé, Philippe Mangala, Secrétaire Exécutif de la Ligue Congolaise pour la Paix, le Droit de l'homme et des Elections, LICOPADEL a souligné que l'évolution de la Bonne Gouvernance et la lutte contre la corruption ont été beaucoup plus difficile pour son application en République Démocratique du Congo. Selon lui, la Bonne Gouvernance et la lutte contre la corruption sont devenues de slogan, en RDC.

«Actuellement, plusieurs dirigeants africains sont tombés sous la sanction de la Communauté Internationale à cause de la Corruption et la mauvaise gouvernance. Pour rappel, l'Union Africaine avait désigné l'année 2018, comme l'année pour "gagner la corruption. Elle a signé plusieurs traités visant à assurer la démocratique, l'Etat de droit et la bonne gouvernance. Cependant, il reste beaucoup à faire", a souligné le Secrétaire Exécutif de la LICOPADEL.

Selon les organisateurs de cet atelier, les objectifs poursuivis sont, entre autres, celui de permettre aux participants de s'approprier des notions de la bonne gouvernance, des droits de l'homme ainsi que de la convention des Nations Unies contre la corruption car, il est le seul instrument juridique contraignant pour lutter contre la corruption, ratifié par 186 Etats, pour que dans l'avenir les entreprises congolaises, les institutions publiques et Privées de la RDC puissent restaurer la bonne gouvernance.

«Nous attendons maintenant le travail sur le terrain. C'est-à-dire que comme ils sont déjà outillés, ils doivent maintenant descendre pour faire ce travail là, c'est-à-dire, mener des enquêtes, observer, faire par tous les moyens de faire des évaluations. Parce que ce contrôle citoyen permet à ce qu'il ait l'amélioration au niveau de la chose publique», a-t-il ajouté.

Pour Michel Vondo, principal orateur durant ces deux jours d'atelier souligne son importance : «la société civile a un rôle très important à jouer dans la concertation de la gouvernance. Il était question pour nous de renforcer la capacité des animateurs de LICOPADEL et d'autres organisations à s'associer par rapport à certaines questions importantes liées à la gouvernance de notre pays notamment, à la question de détournement des fonds, question de la corruption ainsi que différentes questions concernant les institutions qui sont chargées à mieux réprimer cette question de la corruption», a-t-il déclaré.

Il faut souligner qu'après cet atelier, les leaders de ces 25 organisations qui ont participé à ces assises sont appelés à leur tour à transmettre ces connaissances aux membres de leurs organisations pour assurer un contrôle citoyen efficace afin d'éradiquer la corruption, facteur de l'approvisionnement de la République Démocratique du Congo.