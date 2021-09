Congo-Kinshasa: Hygiène et qualité de produits - Arauphar production a convaincu les autorités sanitaires en RDC

Maintenir propre les zones de stockage des matières premières, de fabrication et d'emballage ; surveiller régulièrement l'air, l'eau et renforcer la capacité de son personnel à travers des formations permanentes est le secret du laboratoire Arauphar Production qui se veut garder sa place du leader dans le secteur de l'industrie pharmaceutique en République Démocratique du Congo.

Installée depuis 2015 à Kinshasa, l'usine Arauphar qui est dirigée par le Directeur Riyaz DHANANI, reste engager dans un système de gestion basée sur la santé, le bonheur et l'amélioration de la qualité de la vie des Congolais.

Cette réalité a été palpée par la Vice-ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba Nkulu au cours d'une visite, le mardi 28 septembre 2021, dans les installations du laboratoire pharmaceutique Arauphar, au quartier Bobozo dans la commune de Limete.

Accompagné de quelques membres du cabinet, le numéro deux de la Santé publique en RDC a eu droit à une visite-guidée qui l'a conduit dans toute la chaîne de fabrication des médicaments jusqu'au produit fini.

L'autorité sanitaire a sillonné les salles de quarantaine des matières premières, de traitement de l'eau, de distillation et générateur de vapeur pure, des analyses physico-chimiques et instrumentales, de l'autoclave de stérilisation terminale, en passant par le département de microbiologie, de comptage des particules jusqu'au rechargement des produits, remplissage de bouteilles et d'emballage. Tout est un plan de l'usine qui respecte strictement les mesures d'hygiène avec stérilisation des zones.

A la fin de cette visite, Véronique Kilumba Nkulu s'est dite impressionnée par les équipements de production.

«Il était de notre devoir de visiter les installations d'ARAUPHAR, qui est un des producteurs locaux de médicaments essentiels. Et, nous sommes vraiment impressionnés par les équipements qui sont installés ici. Nous leur faisons vraiment confiance, car ils respectent les normes. Et nos services passent pour l'inspection régulière et vraiment, le travail est bien fait de ce côté. Et cela nous garantit aussi la qualité des médicaments qui sont mis en circulation pour la consommation», a déclaré la Vice-Ministre de la Santé.

Pour elle, cette visite s'inscrit dans la mission assignée par le Gouvernement dans le cadre de la Couverture Santé Universelle qui vise à pouvoir accroître de 50% l'approvisionnement du pays en médicaments de qualité.

«Comme vous le savez, le Président de la République tient à ce que chaque congolais, même au fin fond du pays, puisse être à mesure de s'approvisionner en médicaments de qualité. Si nous sommes descendus, c'est aussi pour voir avec qui collaborer, avec qui travailler pour que nous puissions arriver à mettre en œuvre l'objectif que nous nous sommes assignés. J'encourage les responsables de ce laboratoire pour cet investissement dans le secteur de la santé avec comme objectif de fournir des produits de qualité et efficace aux patients», a souligné la Vice-Ministre Kilumba, en signant le livre d'Or de cette société.

De son côté, le pharmacien André Luzolo s'est exprimé au nom de l'entreprise. Il a salué la visite de l'autorité politico-sanitaire dans leurs installations.

«L'Arauphar est un producteur local. Nous avions voulu faire voir à l'autorité que les médicaments produits localement valent la peine. Vous savez quand il y a eu la pandémie de Covid-19, les frontières ont été fermées. Et les pays qui ne produisaient pas localement les médicaments ont eu beaucoup de peine. Et grâce à la production locale, la RDC n'a pas trop souffert des effets de cette crise sanitaire. Nous sommes satisfaits de la visite de la Vice-ministre. Nous sentons que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons continuer à prendre des initiatives et que le gouvernement pourra nous accompagner », se réjouit le Directeur pharmacien.

Toutefois, il a profité aussi de l'occasion pour faire un plaidoyer par rapport à certains défis auxquels est confronté Arauphar Production sur le marché congolais.

"L'investissement est déjà là. Lorsque vous produisez quelque chose, il faut l'écouler. Et pour l'écouler, il faut qu'il y ait des demandeurs. Le gouvernement devrait être premier à consommer les produits qui sont fabriqués localement. Parce qu'il y a des commandes qui se font au niveau du gouvernement. Et malheureusement, ce sont les produits importés qui prennent la part du lion. Or, dans plusieurs pays d'Afrique du Nord, les importations de médicaments sont à moins de 5%. Et surtout lorsque c'est le gouvernement qui commande, l'on devrait privilégier la production locale. Ce qui n'est pas encore le cas. Nous avons présenté à la Ministre afin qu'elle rapporte au gouvernement notre déception quand l'argent du pays est utilisé pour acheter des produits à l'étranger. Et pourtant, nous employons des Congolais ici dans Arauphar», a déploré le pharmacien Luzolo.