Congo-Kinshasa: Lutte contre la Covid-19 - La Chine fait un de 400.000 doses de vaccins chinois à la RDC

Il s'agit d'un soutien supplémentaire du peuple chinois au peuple congolais dans la lutte contre la pandémie Covid-19, et qui fait preuve de la solidarité sino-congolaise et sino-africaine face aux difficultés.

Dans un communiqué de presse dont une copie est parvenue à la rédaction du journal La Prospérité, l'ambassade de la République populaire de Chine en République Démocratique du Congo annonce l'arrivée ce mercredi 29 septembre 2021, d'un lot spécial de vaccins made in Chine à Kinshasa. C'est un don du gouvernement chinois dans le but de soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts de riposte contre la pandémie Covid-19. Pékin est engagé à fournir un don de 400.000 doses de vaccins Sinovac-CoronaVac et 403.200 pièces de seringues.

Le pays de Mao a également pris en charge tous les frais du transport international pour faciliter l'importation du produit jusqu'à sa destination. Pour ce don prévu d'arriver le 29 Septembre 2021, une cérémonie de remise-réception aura lieu à l'Aéroport de N'djili. L'Ambassade de Chine à Kinshasa est en pleine collaboration avec le Ministère de La Santé Publique, Hygiène et Prévention pour assurer la bonne arrivée de ces vaccins et leur passage au gouvernement congolais. Souhaitons qu'ils bénéficient à la population congolaise.

En tant que plus grand pays en développement, la Chine reste toujours solidaire avec les autres pays en développement. Face à la pandémie Covid-19, le gouvernement chinois a rempli l'engagement solennel de faire des vaccins chinois les biens publics mondiaux, et a déjà fourni une grande quantité de vaccins à plus de 100 pays du monde. A un don de 100 millions de USD déjà accordé au COVAX, la Chine ajoutera, en cette année, 100 millions de doses de vaccin supplémentaires comme assistance directes aux pays en développement pour contribuer à la construction d'une immunité collective mondiale. Le gouvernement chinois soutiendra l'action du gouvernement congolais si ce dernier décide d'acquérir des vaccins chinois dans le cadre de COVAX.

La coopération en matière de santé et de lutte contre l'épidémie est l'un des piliers du partenariat stratégique sino-congolais. La Chine et la RDC ont une longue tradition d'entraide en cas de difficultés. Cette entraide s'illustre aujourd'hui par la disponibilité de la Chine à accompagner la RDC jusqu'à sa victoire totale contre la Covid-19, et à soutenir la RDC dans ses efforts de promouvoir le développement économique et d'assurer le bien-être à sa population.