Gabon: Trois Fédérations éligibles pour obtenir le financement de l'Etat

Le Ministre des Sports et de la Vie associative, Franck Nguema, a rencontré les présidents des fédérations sportives du Gabon ce mardi 28 septembre 2021 au siège du département ministériel dont il est le patron.

L'objectif pour le ministre était de presenter la reforme olympiade de 2021-2024. Cette réforme qui a été entreprise par le Premier Ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda dans l'optique de rendre plus utile, dynamique et performantes les 22 fédérations que compte le Gabon et obtenir plus d'athlètes pour le représenter lors des prochains jeux olympiques de Paris 2024.

Outre la reforme olympiade, Franck Nguema a souligné un point crucial, jusqu'à ce jour, seulement 3 fédérations sur 22 remplissent pour le moment toutes les conditions pour la signature d'un plaidoyer afin d'obtenir le financement de l'Etat. Le financement qui va leur permettre de mener à bien leurs différentes activités. Il s'agit de la fédération gabonaise de football, l'une des fédérations les plus en vue, la fédération gabonaise de Basketball et la fédération gabonaise de Taekwondo.

Le Ministre a insisté sur la nécessité d'avoir son dossier à jour pour les fédérations et a rappelé pour les autres fédérations d'emboiter le pas et suivre les trois fédérations sus-mentionnées.

Une énième rencontre entre le Ministre et les présidents fédéraux après celle de 2020 a été riche en enseignement plus qu'elle a satisfait plus d'un malgré le contexte sanitaire. On ne le dira jamais assez, cette pandémie a marqué l'arrêt des activités sportives sur le territoire national. Les fédérations travaillent de leurs côtés afin d'être prêtes au moment où les restrictions seront définitivement levées.