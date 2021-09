Gabon: "Une seule santé pour le bien-être de l'humanité" Fabrice Wada

Les Journalistes et communicateurs gabonais ont pris part à l'atelier sous-régional de renforcement des capacités du RECEIAC et du RERAC sur l'approche "Une seule santé" ou One Health ( santé environnementale , humaine et animale).

Un séminaire de formation qui a eu lieu à Douala au Cameroun, du 21 au 24 septembre 2021. Fabrice Wada, Laëtitia Oyoubi, Léa Bifane, Charles Stephane Mouvoungou et Candy Mekui ont pris part et certains d'entre eux ont apprécié ce rendez-vous du donner et du recevoir à sa juste valeur. Ils donnent leurs points de vue.

Membres du Réseau des Communicateurs de l'Environnement et Information d'Afrique Centrale (RECEIAC) et Réseau des radios communautaires d'Afrique centrale (RERAC),la délégation gabonaise a pris part au rendez-vous de Douala pour apprendre de la santé environnementale, humaine et animale. Après quatre jours d'intenses travaux, chacun d'eux donne son appréciation des connaissances acquises.

"Rentrés au pays, ces séminaristes se proposent de travailler avec le REPAR d'une part, de sensibiliser les populations des villages de l'Estuaire. Bien avant ces actions, ils rencontreront quelques autorités à l'effet de restituer les connaissances apprises qui sont d'une grande importance pour la santé environnementale, humaine et animale. On parle à cet effet d'Une seule santé, car les trois sont intiment liées. Le rendez-vous de Douala a valu d'y être"

Fabrice Wada, Représentant du RECEIAC et RERAC au Gabon

"L'activité humaine entraîne des changements globaux, des conditions environnementales et des modifications dans les interactions entre les populations humaines et animales, à l'origine de facteurs de risques sanitaires. Des crises récentes, telle que la pandémie de la Covid-19, ont ainsi remis en évidence les liens de causalité et les interdépendances entre santé publique, vétérinaire et écosystémique, et la nécessité d'aborder ces problématiques de manière holistique, en intégrant des facteurs sociaux, économiques et culturels. Cet atelier nous a permis, nous les journalistes télé et radios, de savoir comment aborder le concept auprès du grand public. Donc, à mon avis, cet atelier de renforcement des capacités sur l'approche une seule santé a été très bénéfique pour nous". Candy Mekui Membre du RERAC Gabon

"Il y a une nécessité imminente quant à la prise de conscience et le 4 ème pouvoir, en Afrique central, a décidé de mettre le pied à l'étrier afin de prévenir les prochaines zoonoses. Cet atelier de Douala sur l'approche One health ou Une seule santé est une initiative louable qui a pu associer journalistes et communicateurs, qui eux, vont relayer les informations auprès des populations en les sensibilisant. J'ai beaucoup appris et il serais de mon devoir d'enseigner autour de moi". Laëtitia Oyoubi, Membre du RERAC.

"J'ai appris et je vais enseigner. Cet atelier sur la santé environnementale, humaine et animale est la bienvenue pour nous qui sommes journalistes et communicateurs. Nous avons le devoir de vulgariser ou de relayer ce que nous avons appris et surtout, sensibiliser les populations qui ont soif de connaissances et de savoir pour se prévenir des ces zoonoses qui sont pour la plupart , la cause de nos malheurs, Ebola et le covid-19 en sont des exemples.Nous devons faire prendre conscience aux uns et aux autres" Martial T. Membre du RERAC

L'objet de cet atelier, faut-il le rappeler, est de renforcer les capacités des professionnels des médias sur la problématique des maladies émergentes, les zoonose, pour que journalistes et communicateurs soient en mesures de mieux communiquer auprès des communautés.