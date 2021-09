Gabon: Égalité de rémunération - La GAR comme outil d'aide à l'atteinte des objectifs

Initiée et célébrée par les Nations-Unies chaque année le 18 Septembre, la Journée internationale de l'égalité de rémunération a pour objectif, rendre hommage aux efforts déployés par toutes les parties prenantes pour parvenir à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les sexes. La Gestion Axée sur les Résultats (la GAR) est la solution. L'objectif est de réduire l'écart d'inégalités et des désavantages des femmes et des filles sur les mêmes axes de travail que les hommes, estimé à 20%.

L'importance stratégique de cette journée est aussi la transmission aux associations et organisations de jeunesse des compétences nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'appropriation des outils d'aide à la gestion. Et c'est à l'occasion de la célébration de ladite journée que la Junior Entrepreneur Conseil (JEC) a organisé une série des auditions et formation de renforcement de capacités des membres du Bureau Exécutif sur les mécanismes de bonne gouvernance avec pour appropriation comme outil d'aide la GAR( C'est un outil qui permet d'appliquer les normes de bonne gouvernance en permettant d'atteindre les objectifs fixés).

Pour rappel, la Gestion Axée sur les Résultats (la GAR) est une stratégie de gestion inclusive dans chaque organisation qui aide les responsables des projets/programmes dans leur travail quotidien en assurant une meilleure orientation vers les résultats. Elle favorise une amélioration des performances, l'intégration des enseignements tirés dans les décisions de gestion, un suivi et une communication plus efficaces des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets/programmes afin d'obtenir de meilleurs résultats.

Faciliter l'appropriation de cet outil indispensable à la lutte contre les inégalités de rémunération pour un travail de valeur égale par les membres du Bureau Exécutif de la Junior Entrepreneur Conseil (JEC) au cours de cette journée, a été rendue possible non seulement grâce à l'appui des Ministères de l'Enseignement Supérieur et de la Jeunesse Chargé de la Vie Associative, mais également des partenaires : Gabonews, Ceeac, Fao, Oit, Concept Entrepreneuriat Freedom, Payncop, Génération Des Solutions.

Pour la Coordonnatrice de cette activité, Cyrielle Ondo Epse Ndong Nguema Mba, 2e Vice - président de la Junior Entrepreneur Conseil (JEC) en Charge du renforcement des Capacités, des Projets de l'Insertion et de l'Emploi, "former les jeunes de nos associations et organisations à la maîtrise de cet outil est le gage d'une relève assurée. L'égalité de rémunération passe également par un travail orienté vers une amélioration en continue des performances de résultats avec la GAR comme outil d'aide à l'atteinte des objectifs" soutient-elle.

Tout est bien et qui finit bien. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Le tissu associatif gabonais est invité à emboiter le pas dans un contexte bien marqué par la pandémie de la Covid-19. Les partenaires seront un peu plus regardant sur la mise à disposition et l'utilisation des ressources affectées aux soutiens de leurs activités.