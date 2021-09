Cote d'Ivoire: Projet de raccordement en eau potable de 155 quartiers d'Abidjan - 70% des populations connectées au réseau

Le ministre de l'Hydraulique, Tchagba Laurent, a effectué une visite dans certains ménages de Yopougon et d'Attécoubé, le mardi 28 septembre. L'objectif de cette tournée est de constater l'effectivité de la desserte d'eau potable dans des ménages de ces communes, dans le cadre du projet « Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau » (Aptf).

« Il y a un an, nous avons lancé un projet (Aptf) qui consistait à donner de l'eau potable à 155 quartiers et sous-quartiers qui n'avaient pas du tout de canalisations ni d'eau potable. Et cette opération concernait 1,6 million d'habitants », a-t-il déclaré.

Selon lui, ce projet, qui doit connaître son apothéose en 2022, est aujourd'hui à 70% de réalisation. « Nous sommes à 70% de travaux réalisés et de populations branchées. Nous pensons que, d'ici début 2022, les 30% de populations restantes seront branchées et nous aurons atteint l'objectif. Donc les 1, 6 million d'habitants concernés par le projet auront de manière constante de l'eau potable dans leurs ménages », a-t-il indiqué.

Pour lui, en tant que coordonnateur du projet, il était important d'aller sur le terrain pour contrôler si le travail est bien fait et si les ménages sont satisfaits. « Je suis venu sur le terrain pour m'assurer que l'objectif que le Président voulait atteindre par ce financement est atteint. C'est-à-dire que l'eau est dans les ménages. Le constat fait à Yopougon Andokoi et Koweit et Attécoubé Mossikro est satisfaisant. L'eau est dans les ménages. Les populations ont leurs compteurs. Nous sommes heureux », s'est réjoui le ministre de l'Hydraulique.

Il n'a pas manqué de souligner que sa visite est aussi une occasion pour faire des rattrapages en donnant la possibilité aux populations qui n'ont pas encore de compteur d'eau de bénéficier de ces branchements sociaux en ne payant que 10 000 Fcfa au lieu de 167 000 Fcfa habituellement. Ce qui permet de lutter contre la fraude. Car, dit-il, la fraude sur l'eau fait perdre à l'État 156 milliards de Fcfa chaque année.

« Nous avons mis en place une équipe afin de lutter contre la fraude, et parallèlement, une autre en vue de donner de l'eau potable aux populations. Ce, pour que les populations tournent le dos à la fraude », a-t-il expliqué.

Le projet Aptf, lancé en mai 2020, vise à raccorder au réseau d'eau potable 155 quartiers et sous-quartiers non canalisés du Grand Abidjan. Ce sont 1 648 104 personnes qui sont concernées par le projet.