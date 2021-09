Cote d'Ivoire: Produits pétroliers - La SIR renforce sa capacité de stockage d'environ 150 000 m3

La Société ivoirienne de raffinage (Sir) vient de renforcer sa capacité de stockage de produits pétroliers d'environ 150 000 m3 et d'acquérir le quai le plus important du pays. Ce, par la signature d'une convention d'acquisition du quai et du dépôt Puma Energie Côte d'Ivoire. C'était le lundi 27 septembre, au siège de Puma Energy sis à Vridi, en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Thomas Camara.

Cette acquisition des actifs de Puma Energy à savoir le dépôt pétrolier et le quai pétrolier qui réjouit le ministre Thomas Camara, vient renforcer la capacité logistique de la Sir, sécuriser l'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en produit pétrolier, accroître le stock de sécurité et la compétitivité de la Sir sur le territoire ivoirien.

Selon le ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie, c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Car, avec cette activité, la Sir s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui est de fournir aux populations une énergie abondante, de qualité et à faible coût en tenant compte à la fois des besoins nationaux et également de ceux de la région ouest -africaine. Et de faire de la Côte d'Ivoire, un hub énergétique dans la sous-région.

Ajoutant que cela s'est traduit par plusieurs ouvrages, entre autres, l'achèvement de la construction d'un pipeline Abidjan-Bouaké, l'augmentation de capacité de gaz butane passant d'environ 10 000 tonnes en 2012 à 22 000 en 2021 auxquelles s'ajouteront d'ici fin 2022, 4000 tonnes au dépôt Gestoci à Abidjan.

Pour le ministre Thomas Camara, cette acquisition de la Sir est une bonne opportunité. Mais, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être plus performante dans ce secteur, elle doit mettre en œuvre certains projets dans les meilleurs délais.

« Par exemple, le projet de construction de nouveaux terminaux pétroliers afin de sortir de cette période d'incertitude permanente, des risques importants qui pèsent sur l'approvisionnement de notre pays particulièrement en butane depuis la fin des travaux d'élargissement et d'approfondissement du canal de vridi », a-t-il précisé. Avant d'exhorter les directeurs généraux de la Sir, Pétroci, Gestoci et Smb à travailler ensemble avec son cabinet pour mener la réflexion.

Le directeur général de la Sir, Soro Tiotioho, pour sa part, s'est félicité de l'acquisition de cette logistique qui, selon lui, entre dans le cadre du plan stratégique de la Sir 2020-2025, mis en place par la Direction conduite par le ministre Thomas Camara, et validé par le Conseil d'administration présidé par le général Soumaila Bakayoko.

Pour lui, l'acquisition de cette infrastructure vient renforcer les capacités logistiques de la Sir pour répondre à ses besoins d'optimisation de ses stockages et de ses approvisionnements pour faire face plus efficacement à l'offre commerciale croissante de la Côte d'Ivoire et de la sous-région.

« En effet, au plan logistique, le dépôt Puma, acquis, offre à la Sir un accès rapide à une capacité supplémentaire de stockage de produits d'environ 150 000 m3. Quant au quai Puma, le plus important de la zone, il représente un levier logistique important, qui offre à la raffinerie une flexibilité d'accès au canal pour les opérations d'exportation et d'importation », a-t-il souligné.

Soh Pierre, directeur général de Puma Energy, en se réjouissant de ce transfert d'installation, a indiqué que cette importante opération est motivée par la volonté de son groupe à participer à la stratégie d'augmentation et de consolidation de capacité de stockage de la Sir voulue par le ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie. « Ce dispositif mis à la disposition de la Sir constitue une réelle amélioration pour l'exploitation des produits pétroliers en Côte d'Ivoire », a-t-il assuré.

Capacité du dépôt et du quai acquis

Le dépôt et l'appontement sont situés dans le canal de Vridi, sur une superficie de 8.1 hectare dans le domaine du Port Autonome d'Abidjan. Ces installations sont constituées de 03 sites, notamment Puma A : il comprend 18 bacs d'une capacité totale de 136.5 millions de litres. Puma B, situé dans le dépôt SPCI, comprend 04 bacs d'une capacité de 13.3 millions de litres.

Le quai Puma est caractérisé par un tirant d'eau de 11.5m et peut accueillir des navires ayant une longueur allant jusqu'à 240M, pour un poids en lourd allant jusqu'à 45 000 Tonnes.

Ainsi donc, Puma Energy Ci cède à la SIR grâce à ce projet : 22 Bacs de stockage de produits pétroliers d'une capacité approximative de 150 millions de litres. 01 quai pétrolier pouvant accueillir des navires de 240m de longueur avec un poids en lourd de 45 000 tonnes. Et un réseau incendie maillé avec ses équipements connexes pour assurer la protection de cette installation.