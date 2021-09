Sénégal: Couverture securitaire du magal 2021 par la police - 1179 personnes interpellées, 387déférées au parquet, pour divers délits

Mobilisée dans le cadre de la couverture sécuritaire, la Police n'a pas chômé durant le grand Magal de Touba, édition 2021. Dans son bilan rendu public hier, mardi 28 septembre 2021, elle informe avoir interpellé 1179 personnes, dont 583 pour diverses infractions et 596 autres dans le cadre des opérations de sécurisation pré-Magal. Aussi a-t-elle constaté, concernant la sécurité routière, 39 accidents de la circulation, dont 23 corporels et 03 mortels. Au total, 387 personnes ont été déférées au parquet.

1179 personnes interpellées pour divers délits dans le cadre des opérations de sécurisation de l'édition 2021 du grand Magal de Touba, dont 387 ont été présentées au parquet. C'est la Police qui décline ainsi le bilan de ses activités dans le cadre de la couverture sécuritaire du grand Magal. Selon un communiqué du Bureau des relations publiques de la Police nationale rendu public hier, mardi 28 septembre 2021, soit au lendemain de la cérémonie officielle consacrant la fin de ce grand rassemblement religieux organisé en commémoration du départ en exil du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmad Bamba Mbacké Khadimou Rassoul, 583 personnes ont été arrêtées pour «diverses infractions», et 596 autres individus dans le cadre des opérations de sécurisation pré Magal. C'est le cumul de ces deux opérations qui porte le nombre de personnes interpellées à 1179, précise la source. Et le document de souligner que ces résultats ont été obtenus grâce au dispositif mis en place pour garantir la sécurité des personnes et des biens avant, pendant et après la manifestation.

Ainsi, 172 individus ont été arrêtés pour vérification d'identité ; 78 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien ; 33 pour vagabondage ; 18 pour ivresse publique manifeste ; 45 pour détention et usage de produits cellulosiques. Aussi 96 personnes ont été cueillies pour le délit de vol ; 18 autres pour tentative de vol ; 4 pour détention de faux billets de banque ; 22 pour jeu de hasard ; 12 pour rixe sur la voie publique et 08 pour abus de confiance, détaille le texte du Bureau des relations publiques de la Police nationale.

39 ACCIDENTS DE LA ROUTE CONSTATES : 23 CORPORELS, 13 DEGATS MATERIELS ET 03 MORTELS

Poursuivant son point de ses interventions, la Police révèle également avoir arrêté un individu pour escroquerie au visa ; 06 personnes pour coups et blessures volontaires ; 06 autres pour violence à ascendant et 02 pour homicide involontaire par accident de la circulation routière.

A ces gens-là viennent s'ajouter 29 personnes qui ont été appréhendées pour nécessité d'enquête, 13 pour détention d'objet de provenance douteuse, 19 pour rébellion et outrage à agent et 1 individu pour usurpation de fonction. En outre, au titre de la sécurité routière, poursuit la même source, 39 accidents de la circulation ont été constatés, dont 23 corporels ; 13 dégâts matériels ; 03 mortels. Un nombre de 770 pièces ont été saisies et 53 véhicules mis en fourrière. Il y a aussi 119 motos et 82 charrettes immobilisées.

Et dans un autre registres, une saisie de près de 06 kilogrammes de chanvre indien a été opérée dans le cadre de la lutte contre la drogue, lit-on dans le document. Bref, en tout, 387 personnes ont été présentées au parquet, renseigne le communiqué.