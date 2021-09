Algérie: Secteur de la culture - Insertion professionnelle de 15% du nombre des personnes concernées

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya, a révélé mardi, que 15% des personnes concernées par l'opération d'insertion des affiliées aux dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) et d'insertion sociale des diplômés du secteur de la culture et des arts ont été régularisés jusqu'au 15 septembre 2021.

Selon un communiqué du ministère, M. Lahfaya a expliqué lors d'une séance de travail avec la ministre de la Culture et des Arts Wafa Chaâlal, sur le processus d'insertion des affiliés du DAIP et Des contrats d'insertion sociale des diplômés, que "jusqu'au 15 septembre 2021, environ 15%, soit 730 personnes ont été régularisées sur le nombre total des concernées par cette démarche dans le secteur de la culture et des arts, dont le nombre est estimé à 4 644 inscrits".

Le ministre a mis l'accent sur "certains obstacles qui ont empêché la mise en œuvre du processus d'insertion dans le secteur, notamment l'incompatibilité des postes budgétaires avec les spécialités des personnes insérées dans le secteur de la culture, ainsi que les conditions de recrutement mentionnées dans les Statuts des personnes affiliées à ce secteur", a ajouté le communiqué.

Le ministre a révélé que cette réunion de coordination "a permis de trouver un nombre de solutions pratiques qui contribueront à donner un nouvel élan à la cadence de l'insertion, qui est principalement de donner plus de flexibilité dans les conditions de recrutement mentionnées dans les Statuts avec les spécialités des personnes insérées dans le secteur".

A la même occasion, le ministre a salué "le rôle positif et le grand effort déployé par le ministère des Finances et la Direction Générale de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative pour accompagner ce processus de règlement définitif de ce dossier sensible dans les délais fixés", soulignant "la nécessité davantage de coordination et de coopération entre tous les secteurs concernés pour surmonter les difficultés".

Le communiqué précise que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale organise depuis le mois d'août dernier une série de réunions de coordination avec tous les secteurs concernés par le processus d'insertion afin de "surmonter les difficultés et trouver des solutions à même de concrétiser les engagements du gouvernement dans ce cadre".