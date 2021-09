Algérie: Le rôle de la jeunesse doit être "plus visible, plus engagé et mieux organisé"

Alger — Le militant des droits de l'homme et des peuples, Mahrez Lamari, a souligné la nécessité de voir le rôle de la jeunesse "plus visible, plus engagé et mieux organisé" pour poursuivre avec foi et détermination le rôle noble de bâtisseur et traduire en actes concrets les aspirations profondes et légitimes du peuple algérien et du mouvement citoyen.

Pour lui, les associations spécialisées en matière de jeunesse, "fières de leur appartenance au mouvement de la jeunesse et des étudiants, déterminées et engagées, doivent rompre avec la passivité et l'immobilisme" et "aller là où il le faut et là où elles peuvent travailler avec les jeunes".

Affirmant que la constitutionnalité du Conseil supérieur de la Jeunesse intervient "au bon moment" de l'évolution politique, économique et historique de l'Algérie, il a indiqué que ce Conseil, "trait d'union crédible entre les jeunes et les structures gouvernementales, intergouvernementales, les institutions spécialisées et les ONG, "doit approfondir la prise de conscience de la jeunesse, développer et consolider la formation civique et patriotique, et oeuvrer en sorte d'apporter les réponses aux attentes de la jeunesse".

Le Conseil supérieur de la jeunesse doit, également, "initier et développer le partenariat afin d'être évolutif, fonctionnel en s'adaptant au besoin de mobilisation citoyenne, de responsabilité élargie et de participation", a-t-il ajouté, soulignant que "sa mission doit également obéir également au souci de rassembler la composante plurielle du mouvement de jeunesse dans toutes ses composantes et tendances".

Pour M. Lamari, "la vitalité du conseil supérieur de la jeunesse et sa présence sur le terrain dépendent de sa capacité de rompre avec l'esprit d'exclusion et de sa capacité d'oeuvrer à rassembler les jeunes (jeunes de la communauté algérienne établi à l'étranger y compris), sur la base de programme concret et réaliste".

Il a proposé que les mots d'ordre et les programmes du Conseil supérieur de la jeunesse doivent essentiellement "refléter les préoccupations actuelles des jeunes : les problème socio-économiques, chômage, sous emploi, éducation et la santé".

Ils doivent aussi "développer le concept du compter sur soi chez les jeunes, les exhorter à l'action constructive et la participation consciente pour le développement socio-économique et nourrir l'amour de la patrie", a-t-il ajouté.