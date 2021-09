Algérie: Bekkaï invite les opérateurs allemands à renforcer les investissements dans le secteur

ALGER-Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a invité les opérateurs allemands à davantage d'investissements dans tous les mode de transport, relevant que le Gouvernement avait lancé la révision du système juridique en vue de rendre le climat des affaires en Algérie plus attractif.

Le ministre s'exprimait lors d'une audience accordée mardi à l'ambassadeur de l'Allemagne en Algérie, Mme Elisabeth Wolbers, avec laquelle il a évoqué le niveau des relations entre les deux pays dans le domaine économique, notamment le secteur des Transports qui enregistre une présence des entreprises et sociétés allemandes, particulièrement le domaine du transport ferroviaire.

Selon la même source, le ministre a saisi cette opportunité pour "inviter les opérateurs allemands à davantage d'investissements dans tous les modes de transport, d'autant plus que la révision du système juridique de l'investissement entamée par le Gouvernement, contribuera à rendre le climat des affaires en Algérie plus attractif pour les investisseurs locaux et les étrangers".

A cette occasion, M. Bekkaï a passé en revue les opportunités possibles de partenariat et d'investissement entre les deux pays et les voies et moyens de les renforcer, mettant en avant l'importance du transport dans l'opération de développement et la possibilité de le développer dans le cadre du partenariat.

Mme Wolbers a également appelé à augmenter le nombre des vols aériens entre les deux pays, au vu de la grande demande enregistrée et à élargir l'activité des compagnies de transport maritime aux ports algériens, en vue de faciliter l'opération de déplacement des personnes et des marchandises entre l'Algérie et l'Allemagne.