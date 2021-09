Algérie: Pêche et aquaculture - vers la mise en place d'un système de traçabilité des produits

Alger — Le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques a annoncé, mardi, l'élaboration d'un système de traçabilité permettant de suivre un produit de la production à la consommation, en retraçant le parcours de vente de gros et de détail.

Le nouveau système de traçabilité des produits qui tend à organiser et à réguler le marché les produits halieutiques a été au centre d'une réunion organisée par la Direction de contrôle des activités de la pêche et de l'aquaculture et de la régulation du marché des produits halieutiques, selon un communiqué publié sur la page facebook du ministère.

La rencontre a permis le débat d'un projet de texte réglementaire en cours de préparation pour fixer les conditions et le mode d'utilisation du système de traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture, ajoute le communiqué.

Pour rappel, le ministère de la Pêche envisage la création de trois marchés de gros pour la commercialisation des poissons et produits de la mer à l'est, au centre et à l'ouest du pays pour une première étape, en attendant la généralisation de l'opération à d'autres régions pour une meilleure traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture, la régulation des prix et la lutte contre la spéculation.