Ile Maurice: Démission du MMM - Où Madan Dulloo terminera-t-il sa carrière politique ?

S'il n'est pas révoqué, il démissionne d'un parti. Une semaine après avoir soufflé ses 72 bougies, Madan Dulloo a annoncé sa démission du Mouvement militant mauricien (MMM), un parti qu'il a rejoint alors qu'il n'avait que 25-26 ans. Pourtant, grâce à ce parti, il est devenu député à l'âge de 27 ans en 1976, étant élu dans la circonscription de Grand-Baie-Poudre-d'Or. Et à six reprises il a été élu dans cette circonscription.

Brillant avocat, il se fait vite remarquer lors de sa première députation au Parlement, à partir de 1977. Éloquent en langue anglaise, Madan Dulloo était une des valeurs sûres du MMM. Toutefois, après la cassure en 1983, il choisit le camp de sir Anerood Jugnauth, qu'il aide à fonder le Mouvement socialiste militant (MSM). Il a été l'une des forces de frappe de ce parti, si bien qu'il a été considéré comme le dauphin de sir Anerood Jugnauth au MSM.

Il connaît trois victoires successives avec le MSM (1983, 1987 et 1991). Madan Dulloo a occupé le portefeuille des Affaires étrangères et de l'Agriculture. Il a pris plusieurs initiatives au niveau du secteur agricole et, ayant des assises dans le secteur rural, il a bénéficié du soutien des planteurs et éleveurs.

Dans les milieux du MSM, certains ont commencé à voir en lui une menace pour sir Anerood Jugnauth au leadership du parti et ce dernier décide de le révoquer en 1994. Madan Dulloo fonde alors le Mouvement militant socialiste mauricien (MMSM). Lors du lancement de son parti en avril 1994, il réunit une grosse foule à Vacoas et certains observateurs politiques estiment alors que Madan Dulloo avait plus d'une carte dans sa poche. Le Parti travailliste (PTr), en alliance avec le MMM en 1995, laisse tomber Madan Dulloo. Ce dernier, candidat du MMSM dans sa circonscription fétiche, connaît sa première défaite électorale en décembre de cette année-là. L'alliance PTr-MMM rafle les 60 sièges.

Madan Dulloo se rapproche alors du MMM et les Mauves le choisissent pour participer à l'élection partielle de Flacq-Bon-Accueil (n°9) en 1998 sous la bannière d'une alliance. Il mord la poussière, ne se classant qu'après Satish Faugoo (le vainqueur du PTr) et sir Anerood Jugnauth.

Après cette défaite, il prend ses distances du MMM. En 2000, il est candidat, toujours au n°6, sous la bannière d'une alliance PTr-Parti mauricien Xavier Duval. Madan Dulloo est un des rares élus de cette alliance, le tandem MSMMMM ayant fait table rase.

Toujours candidat du PTr en 2005, il se fait élire et est nommé ministre des Affaires étrangères. Il est révoqué en mai 2008 par Navin Ramgoolam, alors Premier ministre. Une révocation qui lui a laissé un goût amer, car il ne sera jamais réélu après, soit en 2010 (candidat avec le MMM et l'Union nationale), en 2014 (PTr-MMM) et 2019 (MMM). En 2014, il est candidat dans la circonscription de Mahébourg-Plaine-Magnien (n°12) et se classe à la sixième place. Néanmoins, c'est en 2019 qu'il a connu sa plus sévère défaite, n'étant classé qu'en huitième position.

Au sein de quel parti Madan Dulloo poursuivra ou peutêtre terminera-t-il sa carrière politique ? Beaucoup estiment que ce sera au MSM. Mais, il a été tellement critique envers sir Anerood Jugnauth dans le passé que d'aucuns pensent que Pravind Jugnauth acceptera difficilement son retour au sein du MSM. Mais la politique, dit-on, est l'art du possible et on ne voit pas Madan Dulloo abandonner la politique si facilement.

La lettre de démission envoyée hier après-midi

C'est dans l'après-midi d'hier que Madan Dulloo a fait déposer sa lettre de démission à la résidence du leader du MMM, Paul Bérenger. Il a confirmé avoir fait parvenir la missive à son ex-leader, mais soutient qu'il préfère attendre encore avant de faire une déclaration. Lundi, lors du bureau politique, Madan Dulloo a expliqué qu'il n'avait pas apprécié l'interrogatoire auquel il a été soumis par des membres du comité régional de La CavernePhoenix (n°15) le jeudi 23 septembre. En effet, des membres de ce comité régional l'ont interrogé sur sa déclaration sur «Waaza-FM», quand il a surtout critiqué Nando Bodha et Roshi Bhadain, deux leaders politiques qui sont en entente avec le MMM. Fawzi Allymun et Frédéric Curé, qui font partie de ce comité, soutiennent qu'effectivement, certaines questions ont été posées au démissionnaire lors de cette réunion, car de telles déclarations à cette radio pouvaient faire du tort au MMM. «Mais dommage que Madan Dulloo ait mal pris ces questions. Nous reconnaissons qu'il est un gentleman et nous avons apprécié sa contribution au parti», disent nos deux interlocuteurs. Néanmoins, une autre source au MMM nous affirme que depuis que Nando Bodha s'est rapproché du MMM, Madan Dullloo s'est retrouvé mal à l'aise et pensait qu'il serait appelé à jouer un moindre rôle au sein des Mauves. Pourtant après son interview radiophonique, le MMM n'a pas fait grand cas de ses déclarations. Lors de la réunion du BP du lundi 13 septembre, le leader a qualifié sa déclaration de faux pas, mais il a quand même souligné que cette affaire était close, car le parti n'allait y donner aucune suite