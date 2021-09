Congo-Brazzaville: Enseignement technique et professionnel - Les cadres promus soumis à une évaluation

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a rappelé, le 28 septembre, aux cadres promus aux postes de responsabilité dans les établissements qu'ils signeront des contrats de performance pour l'évaluation de leur rendement.

Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a donné l'information dans son allocution d'ouverture des travaux de la 24e session ordinaire du Conseil national de l'enseignement technique et professionnel, organisée sur le thème « Vers un système d'évaluation des connaissances et compétences techniques et professionnelles selon l'approche par compétence ».

Cette session se tient du 28 au 30 septembre à Brazzaville et permet aux participants de faire le point sur l'exécution des engagements pris lors de la 23e session de l'année dernière, repenser le système de formation et d'évaluation théorique afin de l'adapter aux impératifs de l'approche par compétence. Ils ont également la mission de faire la première évaluation des baccalauréats et brevets techniques ainsi que professionnels à tour unique, l'évaluation de la commission de lutte contre la fraude, la corruption et autres pratiques de répréhension en milieu scolaire mise en place lors du déroulement des examens d'Etat ainsi que dégager les perspectives pour la rentrée prochaine.

Le ministre a annoncé une initiative de mise en œuvre des « Ecoles productives » qui sera lancée à Souanké, dans le département de la Sangha, et à Sibiti, dans la Lékoumou, avec le planting d'arbres fruitiers de huit hectares, dont quatre au Collège d'enseignement technique agricole d'Elogo et quatre autres au lycée technique agricole de Moulimba.

« Nous installerons progressivement le management par compétence et la promotion par mérite. Dans cet ordre doit se comprendre la mise en œuvre du nouvel organigramme visant l'efficacité, la technicité et l'efficience dans l'action du ministère », a-t-il indiqué. Par ailleurs, il a souligné l'ouverture prochaine des nouvelles écoles dont l'Ecole nationale de génie de Kintélé, l'Ecole nationale de mines de Souanké ainsi que des nouveaux investissements.

Pour sa part, le directeur général de l'Enseignement professionnel, Christophe Lia, également secrétaire permanent du Conseil national, a circonscrit son mot de circonstance sur la refondation de ce sous-secteur de l'enseignement à travers les réformes apportées. Selon lui, pour les enseignants, l'évaluation signifie une mesure ou un contrôle à l'aide des critères déterminés avec des acquis d'un élève ou de la valeur d'un enseignement.