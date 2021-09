Togo: OTE rumine sa colère contre le gouvernement

Comment comprendre que ceux qui auraient proposé la fermeture des lieux de culte pour un mois reviennent à se mettre en colère contre l'exécutif ? Qui dit finalement vrai ?

Alors qu'il invitait les fidèles à observer 3 jours de prière et de jeûne à compter de ce 29 septembre 2021 pour vaincre la pandémie et défendre l'autorité de Dieu, et ensuite, le gouvernement à la réouverture des églises, l'OTE (Observatoire Togolais des Eglises) vient appuyer son « mécontentement et sa profonde tristesse contre la décision de fermeture des églises ».

Ce regroupement des hommes religieux promoteurs des églises de veille au Togo, justifie sa position vis-à-vis du gouvernement togolais, par l'évidence selon laquelle, l'Eglise est avant tout la Maison de l'Eternel, Dieu Créateur, dont le peuple selon la Constitution togolaise dans son préambule se place sous la protection.

Et donc, pour l'OTE, « fermer la Maison de Dieu, c'est un fait grave qui peut attirer la colère de Dieu », parce qu'étant un lieu de rassemblement, un hôpital où les malades viennent chercher des solutions à leurs maux, et enfin, un refuge pour les veuves et les orphelins.

S'il est contre l'imposition d'un pass vaccinal, il invite toutefois les fidèles à volontairement aller à la vaccination.