Afrique de l'Ouest: Mission de prospection et d'évalution du corridor Dakar-Kayes-Bamako - Aboubacar Sédikh Bèye parcourt 1300 km

Le Directeur général du Port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Bèye a effectué du 22 au 26 septembre une mission de prospection et d'évaluation du Corridor Dakar-Kayes-Bamako. L'objectif principal de la mission est d'évaluer par une démarche participative l'état général de fonctionnement du corridor.

Le Directeur général du Port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Bèye a parcouru par la route 1300 km de Dakar à Bamako en passant par Kayes pour une mission de prospection et d'évaluation du Corridor liant les deux pays. Le Directeur Général du PAD qui était en compagnie de ses collaborateurs, des représentants de CAP/Sénégal (Communauté des acteurs portuaires du Sénégal), des Entrepôts du Mali au Sénégal, du président de l'Union nationale des transporteurs du Sénégal et du Directeur Général de TVS (Terminal vraquier du Sénégal), a organisé cette importante mission du 22 au 26 septembre 2021.

L'objectif principal de la mission est d'évaluer par une démarche participative, l'état général de fonctionnement du corridor Dakar-Kayes-Bamako, rapporte un communiqué qui nous est parvenu hier, mardi 28 septembre. Selon la source, la mission a pu mesurer à la fois les enjeux du trafic malien et l'impact sur l'économie des deux pays et la compétitivité du PAD en particulier.

A cette occasion, les goulots d'étranglement qui gangrènent la fluidité du trafic sur le corridor ont été identifiés, notamment sur l'état général des routes; les impacts sur les villes et agglomérations traversés; les zones de parking et stationnement dédiées le long du corridor (aires de repos y compris l'existence ou non de commodités minimales); les entraves au système des transports ; le nombre et la multiplication des postes de contrôle ; les procédures de déclaration et de demande de documents ; la durée des attentes aux frontières ; l'identification des frais occultes ; la sécurité et la sureté du trafic.

En outre, le Directeur Général a visité la mine de fer de PIMCO, groupe indien, situé à 45 km de Bamako. Cette visite rentre dans le cadre du renforcement et de la consolidation du portefeuille client du PAD. « Le trafic gros porteur en provenance et à destination du Mali est estimé à plus de 400 camions en opération journalière.

Aussi, le trafic à destination et en provenance du Mali s'est chiffré à plus de deux millions sept cent mille (2.700.000) tonnes en 2020. Dans le même temps, le corridor Dakar-Bamako se massifie d'année en année d'où un trafic automobile de plus en plus dense malgré l'absence de chemin de fer», renseigne le document.