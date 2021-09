Cote d'Ivoire: San Pedro, Korhogo, Daloa, Divo, Daoukro - L' « Ivoire Road Trip » a su vendre le tourisme local

San Pedro, Korhogo, Daloa, Divo, Daoukro...La caravane de l'Ivoire Road Trip a parcouru d'août en septembre ses villes avec ses illustres ambassadeurs Yodé & Siro et Serge Beynaud.

En plus de l'enjaillement, ce sont des centaines d'emplois indirects crées, des millions de FCFA investis pour le plus grand bénéfice des localités dont les hôteliers, maquis et autres entreprises du tissu local ont pu apprécié les retombées très positives.

Au plan culturel, la fête des ignames de Lôpou (Dabou), la fête des ignames d'Abengourou, Elê Festival d'Adiaké, Variétoscope, Popo Caranaval... ont bénéficié de l'appui de la marque Ivoire cette année. Et ce n'est que le début.

A la vérité, Ivoire Road Trip a fait découvrir la Côte d'Ivoire sous son charme touristique et son expression culturelle plurielle.

Dans la pratique, toutes ces activités se rejoignent en termes d'objectifs ; à savoir (i) promouvoir le tourisme local à travers leur déploiement itinérant (phases à l'intérieur du pays et étapes d'Abidjan, (ii) célébrer la culture ivoirienne via l'espace offert aux acteurs culturels de tous genres et enfin (iii) contribuer à l'essor économique local « Brassons un monde meilleur », telle est la devise de la politique de Responsabilité Sociétale (RSE) de Brassivoire.

Lors de la finale du Variétoscope, conformément à sa politique de RSE, cette entreprise a également permis à de nombreux Ivoiriens de pouvoir se faire vacciner contre la Covid-19. « Chez Brassivoire, notre crédo est de brasser un monde meilleur. Et nous y sommes particulièrement attachés. Notre devoir en tant qu'entreprise citoyenne est d'accompagner l'action gouvernementale en vue d'un mieux-être certain des populations. Nous sommes partenaire du développement économique et social de la Côte d'Ivoire et serons toujours fidèles à cet engagement », a expliqué Laurent Théodore, DG de Brassivoire qui a pris part à cette opération exceptionnelle.

A la finale du Variétoscope, côté compétition, la palme est revenue cette année à Jeunesse LDK de Danané. Auréolé d'un parcours remarquable, le groupe venu des 18 Montagnes a surclassé ses concurrents dans tous les domaines durant cette belle finale. A noter que les lauréats ont évidemment été gratifiés par le sponsor leader de Variétoscope qui n'est autre qu'Ivoire.

Le "VariétoVillage" a accueilli les convives de cette belle fête dans une ambiance de grands jours. La marque Ivoire a encore mis les bouchées doubles à ce niveau. Animation maquis, jeux concours assortis de remise de lots et la cerise sur le gâteau, prestations d'artistes de haut calibre. Comme sait le faire la bière de l'enjaillement, le public a eu droit à un menu artistique agréablement assaisonné par des grosses pointures notamment DJ Lewis, Magic Diezel, Espoir 2000 et biens d'autres.