Afrique de l'Ouest: BRVM - SICOR Côte d'Ivoire enregistre la plus forte hausse de cours pendant trois séances de cotation

Le titre Societe ivoirienne de coco rapé (SICOR) Côte d'Ivoire a enregistré la plus forte hausse de cours pendant trois séances de cotation d'affilée de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Cette valeur occupe ainsi la tête du top 5 des plus fortes hausses de cours avec plus 7,47% à 5 900 FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 29 septembre 2021. Elle est suivie respectivement par Bolloré Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 2 255 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 585 FCFA), Servair ABIDJAN Côte d'Ivoire (plus 3,67% à 1 695 FCFA) et BOA Niger (plus 3,35% à 4 935 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 1 055 FCFA), Société Ivoirienne de banque (moins 4,53% à 4 000 FCFA), BOA Mali (moins 2,89% à 2 015 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 2,87% à 5 920 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (moins 2,31% à 3 800 FCFA).

L'indice BRVM 10 a progressé de 0,34% à 142,64 points contre 142,15 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a également progressé de 0,25% à 183,62 contre 183,17 points la veille.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 13,67 milliards FCFA, en passant de 5512,345 milliards FCFA la veille à 5526,015 milliards FCFA ce 29 septembre.

Celle du marché obligataire est apparue aussi en hausse de 11 millions FCFA, passant de 7106,154 milliards FCFA la veille à 7106,165 milliards FCFA ce 29 septembre 2021.

La valeur totale des transactions s'est située à 606,784 millions FCFA contre 3,332 milliards FCFA la veille.