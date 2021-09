Sénégal: Mérina Dakhar tient un forum vendredi et samedi pour évaluer ses potentialités

Thiès — La commune de Mérina Dakhar, dans la région de Thiès, tient vendredi et samedi un forum économique pour mettre en exergue ses potentialités économiques, et capter l'effet des politiques publiques en matière d'emploi.

Axée sur le thème "Défis et perspectives de l'insertion socioéconomique des jeunes et des femmes de la commune de Mérina Dakhar", cette rencontre vise à faire l"'inventaire exhaustif des potentialités de la commune de Mérina Dakhar", a dit Aymérou Gning, maire de cette collectivité et initiateur du forum.

En compagnie des présidents de certaines des commissions du comité d'organisation, M. Gning rencontrait mercredi des journalistes dans un hôtel de Thiès.

L'insertion socioéconomique des femmes, la politique d'insertion des jeunes de l'Etat du Sénégal, la place de l'économie verte, entre autres sujets, seront abordés par des experts, pendant ces deux journées.

Y sont attendus, les ministres en charge de la Famille et de la Femme, Ndèye Saly Diop Dieng, et ses collègues Aly Saleh Diop (Elevage) et Dame Diop (Formation professionnelle), parrain de l'événement.

Zone d'agriculture et d'élevage, la commune de Mérina Dakhar peut aussi se targuer d'une longue tradition dans les métiers de la cordonnerie.

Une bonne partie des cordonniers de Ngaye viennent des "kouré" (cordonneries) de cinq de ses villages, a dit Aymérou Gning, ajoutant que "80% des cordonniers de la Rue 22" de la Médina à Dakar sont originaires de Mérina Dakhar.

Pour Aymérou Gning, la tenue de ces échanges fait suite à l'annonce faite par le chef de l'Etat, le 3 avril dernier, d'allouer une enveloppe de 450 milliards à l'emploi des jeunes et des femmes sur une période de trois ans.

Il s'agit, a-t-il dit, de recenser les qualifications, les projets individuels des jeunes et des femmes de la commune de Mérina Dakhar, ainsi que leurs besoins de formation et de financement, pour aider ses administrés, notamment à "capter" ces fonds.

Ces informations devront être inscrites dans une base de données régulièrement mise à jour, a expliqué l'édile.

Selon lui, ce forum se tiendra tous les deux ans, pour faire l'évaluation des engagements précédents et identifier de nouveaux défis à relever.

Le budget prévisionnel de cette activité entièrement pris en charge par la commune a été arrêté à 15 millions de FCFA.

A cette occasion, un financement de 29,6 millions de FCFA sera remis à des femmes de Mérina Dakhar, lesquelles ont déjà reçu 30 millions sur un financement global de 60 millions de l'IMCEC.