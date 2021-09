Afrique: Des progrès dans le respect des droits des élèves enceintes

communiqué de presse

Nairobi — Cinq pays d'Afrique sub-saharienne ont rejoint les rangs de ceux qui agissent en faveur du droit des filles à l'éducation, mais des obstacles demeurent

Des pays africains ont pris, ces dernières années, des mesures importantes en vue de protéger le droit à l'éducation des élèves enceintes et des mères adolescentes, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.

Depuis 2019, au moins cinq pays d'Afrique subsaharienne - le Mozambique, le Zimbabwe, la Sierra Leone, l'Ouganda et São Tomé et Príncipe - ont abandonné des politiques restrictives ou discriminatoires ou adopté des lois ou des politiques qui permettent aux élèves enceintes et aux mères adolescentes de poursuivre leur scolarité dans certaines conditions.

« Davantage de gouvernements africains prennent des mesures plus vigoureuses pour respecter le droit des filles à une éducation », a déclaré Elin Martinez, chercheuse senior auprès de la division Droits des enfants de Human Rights Watch. « Mais de nombreuses filles se heurtent toujours à d'énormes obstacles imposés par leur gouvernement, qui ont pour effet de leur dénier le droit à l'éducation et obligent les écoles à leur fermer leurs portes au moment où elles ont le plus besoin de soutien. »

La pandémie de Covid-19 a provoqué une augmentation des grossesses parmi les adolescentes dans de nombreux pays d'Afrique, selon des informations recueillies par les Nations Unies, les médias et les organisations de la société civile. Cette hausse peut être imputée aux longues périodes de fermeture des écoles - tous les pays africains ont fermé leurs établissements scolaires en 2020 - et au manque de moyens pour assurer un enseignement à distance lors de la pandémie, à l'absence d'un environnement protectif et à la perte d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive.

Au moins 30 pays membres de l'Union africaine (UA) sont désormais dotés de lois, de politiques ou de stratégies visant à protéger le droit à l'éducation des écolières et étudiantes enceintes et des mères adolescentes. La Sierra Leone a inversé sa politique en 2020, en supprimant une règle discriminatoire qui interdisait aux filles enceintes et aux mères adolescentes de fréquenter l'école et en adoptant une politique d'éducation plus inclusive.

En mars 2021, la Sierra Leone a adopté une politique dite d'« Inclusion radicale », qui réaffirme le droit à l'éducation des filles enceintes et des mères adolescentes. Cette politique établit également que les filles peuvent continuer d'aller à l'école pendant leur grossesse et y retourner après leur accouchement quand elles sont prêtes, sans leur imposer de conditions contraignantes, de congés de maternité obligatoires ou de restrictions à leurs possibilités de retour.

En mars 2020, São Tomé et Príncipe a invalidé un décret ministériel qui imposait aux écolières enceintes de n'assister qu'à des cours du soir après leur troisième mois de grossesse et jusqu'à la fin de celle-ci. Cette décision était liée à l'octroi d'un don de 15 millions de dollars financé en majorité par la Banque mondiale, pour aider le pays dans sa stratégie visant à améliorer l'éducation de qualité et accélérer l'éducation des filles.

En décembre 2020, l'Ouganda a révisé ses directives sur la prévention et la gestion des grossesses en milieu scolaire. La nouvelle politique affirme le droit à l'éducation des écolières enceintes ou mères, quoiqu'elle impose encore de nombreuses conditions concernant leur inscription. Elle oblige les écoles à donner la priorité à la réadmission des filles devenues mères et prévoit l'octroi de réparations aux enfants et aux parents quand les écoles publiques refusent de les admettre. Elle fournit également aux écoles des directives pour combattre l'ostracisme, la discrimination et les violences à l'encontre des élèves qui sont enceintes ou mères.

Cependant, cette nouvelle politique établit aussi une série de conditions strictes de « réadmission », exigeant notamment que les filles quittent l'établissement quand elles sont enceintes de trois mois et prennent un congé de maternité obligatoire de six mois. Human Rights Watch a précédemment constaté que certaines de ces conditions constituent un réel obstacle à la scolarité, particulièrement du fait que ces filles devront rester non scolarisées pendant une période allant jusqu'à un an. Cette politique repose sur l'imposition obligatoire de tests périodiques de grossesse visant à éviter ou à détecter les grossesses, en violation des droits des filles à la protection de leur vie privée, à l'égalité de traitement et à leur autonomie corporelle.

En 2019, le Zimbabwe a réformé sa Loi sur l'éducation pour y inclure une disposition qui interdit de renvoyer de leur école les élèves enceintes. La loi nouvelle fournit également une protection aux élèves contre toute discrimination basée sur leur situation matrimoniale, entre une vingtaine d'autres critères.

En décembre 2018, le Mozambique a annulé un décret national qui contraignait les élèves enceintes à n'assister qu'à des cours du soir. Le gouvernement n'a toutefois pas encore adopté de politique qui assure le droit de ces filles à rester inscrites à l'école ou qui prescrive comment les écoles doivent désormais gérer les élèves enceintes et les mères adolescentes.

Bien que le Kenya dispose de deux règles anciennes qui établissent les conditions nécessaires à la réadmission « inconditionnelle » à l'école d'une mère adolescente, le gouvernement a adopté en 2020 des directives nationales de réadmission pour les élèves qui se heurtent à des obstacles en matière d'éducation et cessent d'aller à l'école, notamment à cause d'une grossesse. Cette nouvelle politique clarifie le fait que les élèves enceintes ont le droit de continuer d'aller à l'école aussi longtemps que possible, et sont censées y retourner au moins six mois après leur accouchement, au début de l'année calendaire suivante.

Cependant, trois pays de l'UA continuent d'appliquer des politiques qui consistent à interdire aux filles enceintes et aux mères adolescentes d'aller à l'école. La Tanzanie conserve une interdiction officielle de fréquenter les écoles publiques pour les élèves enceintes et les mères adolescentes, qui a été renforcée sous la présidence de John Magufuli, aujourd'hui décédé.

Les filles enceintes se voient dénier arbitrairement le droit d'obtenir une éducation dans les écoles primaires et secondaires publiques. Les mères adolescentes ne peuvent poursuivre des études que dans le cadre de « Parcours éducatifs de substitution », un programme d'enseignement à grande échelle financé grâce à un prêt de 500 millions de dollars de la Banque mondiale. Ce prêt a suscité des inquiétudes en ce qui concerne l'engagement général de la Banque mondiale à mettre en œuvre son Cadre environnemental et social, qui garantit que les prêts de la banque ne puissent être utilisés pour aggraver ou perpétuer des discriminations, et que les fonds de la Banque mondiale ne servent pas à affecter négativement des catégories de population marginalisées.

La Banque mondiale devrait œuvrer avec les gouvernements pour faire évoluer les systèmes d'éducation vers l'accueil et l'inclusion dans les écoles publiques de toutes les filles, y compris de celles qui sont enceintes ou déjà mères. La Banque devrait user de son influence pour travailler avec les gouvernements africains à la suppression de politiques discriminatoires ou problématiques qui compromettent les chances de progrès pour tous les enfants en matière d'éducation, et encourager tous les gouvernements à adopter des politiques inclusives et respectueuses des droits, a déclaré Human Rights Watch.

Les gouvernements qui ont pris des mesures importantes et audacieuses pour supprimer de leurs législations et politiques les restrictions et les dispositions discriminatoires devraient aller un peu plus loin et adopter des mesures positives qui assurent pleinement le droit des filles à une éducation et qui obligent les écoles à inclure et à soutenir les élèves enceintes ou déjà mères, a ajouté Human Rights Watch. Tous les gouvernements devraient s'assurer que leurs systèmes d'enseignement ne soient pas discriminatoires et envisager des révisions de politiques afin de promouvoir le droit des filles à l'éducation, ainsi que leurs droits sexuels et reproductifs, notamment à un enseignement complet sur la sexualité.

« De nombreux pays africains font preuve de leadership en garantissant le droit de chaque fille à l'éducation », a affirmé Elin Martinez. « L'Union africaine devrait insister auprès de tous ses États membres pour qu'ils adoptent les mesures nécessaires afin d'assurer que tous les établissements scolaires et responsables gouvernementaux disposent de directives et d'exemples de bonnes pratiques sur la création d'écoles publiques inclusives où toutes les filles, y compris celles qui sont enceintes ou déjà mères, peuvent achever leurs cycles d'enseignement primaire et secondaire. »

Pays dotés de « politiques de réadmission » et de politiques qui imposent des conditions aux élèves enceintes et aux mères adolescentes, y compris des congés de maternité obligatoires

Pays dotés de politiques ou de stratégies prévoyant la « poursuite » de la scolarité

Pays dotés de lois nationales reconnaissant le droit à l'éducation des élèves enceintes ou déjà mères

Pays qui ont récemment supprimé des pratiques restrictives, mais n'ont pas encore mis en place les politiques adéquates

Afrique du Sud

Botswana

Burundi

Cameroun

Gambie

Ghana

Libéria

Madagascar

Malawi

Mali

Namibie

Ouganda

Sénégal

Swaziland

Cap-Vert

Côte d'Ivoire

Gabon

Kenya

Libéria

Rwanda

Sierra Leone

Bénin

Lesotho

Mauritanie

Nigeria

RD Congo

Soudan du Sud

Zimbabwe

Mozambique

São Tomé et Príncipe

N.B. Les cinq pays dont les noms figurent en gras ont abandonné des politiques restrictives ou discriminatoires depuis 2019, ou adopté des lois ou des politiques qui permettent aux élèves enceintes et aux mères adolescentes de poursuivre leur scolarité dans certaines conditions.