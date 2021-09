Cote d'Ivoire: Programme de Partenariat Pays de l'ONUDI - Un instrument en appui à la Côte d'Ivoire pour faciliter son développement économique

Au cours d'une interview accordée à RTI.info le jeudi 16 septembre dernier, Tidiane Boye, Représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) en Côte d'Ivoire, s'est exprimé sur le rôle du Programme de Partenariat Pays (PCP), au siège de l'organisme à Abidjan. "Le Programme de Partenariat Pays vient en appui à la Côte d'Ivoire pour faciliter son développement économique" a-t-il fait savoir.

Agence spécialisée des Nations Unies, l'ONUDI est chargée de promouvoir le développement industriel, mais, depuis quelques années elle s'est orientée vers le développement industriel inclusif et durable.

Revenant sur le but et la mise en place du Programme de Partenariat Pays (PCP), Tidiane Boye a souligné que "l'objectif est premièrement d'accompagner la vision de la Côte d'ivoire dans le cadre de son développement économique", cela à travers "plusieurs plans, dont tout récemment le Plan National de Développement (PND) 2021-2025".

A ce titre, l'Etat ivoirien propose un cadre macro-économique viable et une stratégie de financement soutenable, dont l'objectif global est de réaliser la transformation économique et sociale nécessaire à l'horizon 2030.

Continuant sur sa lancée, il a déclaré que leur mission "c'est de pouvoir accompagner les composantes industrielles de ce plan". L'objectif spécifique du PCP "c'est de pouvoir dessiner, concevoir un programme pour la mise en œuvre de ce développement industriel inclusif et durable".

Pour le Représentant de l'ONUDI en Côte d'Ivoire, "l'organisme va appuyer le pays dans la mise en place de structure de gouvernance pour faciliter le développement industriel et aussi des structures de gouvernance qui sont inspirés de partenariats publics-privés qui vont privilégier le dialogue et l'échange". Il est également prévu de "travailler sur les chaines de valeur rurales pour appuyer le gouvernement à mettre en place des grappes ou des pôles de développement agro industriels dans les régions, travailler sur l'énergie durable et ouvrir l'intégration régionale".

Service programmatique de l'ONUDI, le PCP vise à aider les pays à accélérer leur développement industriel en veillant à ce que celui-ci soit inclusif et durable. Il repose également sur un partenariat multipartite pour garantir les synergies entre les différentes activités et améliorer les résultats obtenus. Les interventions menées dans le cadre du PCP favorisent l'investissement public et privé pour la réalisation de projets industriels à grande échelle.